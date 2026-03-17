개인화기 사격훈련 전면 중지, 위험성 평가 후속조치

육군은 16일 대구의 한 놀이터에서 발생한 소총탄 탄두로 인한 초등생 부상 사고와 관련, 모든 부대에서 개인화기 사격훈련을 전면 중지했다고 17일 밝혔다. 모든 사격훈련장에 대한 안전점검과 위험성 평가 등을 거쳐 취약 분야 보완 등 필요한 후속조치를 한 후 사격훈련 재개 시점을 판단할 계획이다.

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앞서 전날 대구 북구 한 놀이터에서 놀던 초등학생이 소총탄 탄두에 의해 목 아래 부위를 다쳤다. 해당 초등생은 병원으로 옮겨져 신체에 박힌 해당 물체를 제거한 뒤 귀가했으며 생명이 지장은 없는 것으로 전해졌다. 사고가 발생한 장소에서 직선거리로 1.5㎞ 떨어진 곳에 군 사격장이 있으며 전날 사격훈련이 이뤄진 것으로 파악했다.

육군 관계자는 "병원 치료 간 학생의 상처 부위에 있는 탄두가 확인됐다"며 "당일 인근 사격장에서 사격훈련이 진행된 바 있으나, 사격훈련과의 연관성은 면밀히 조사 중"이라고 말했다.

당일 사격훈련에는 K2소총 5.56㎜ 보통탄이 사용됐으며, 해당 탄의 유효사거리는 460m, 최대사거리는 2.65㎞로 알려졌다. 또 해당 사격장은 1995년 설치 이후 현재까지 확인된 사고 사례는 없으며, 표적 후방 피탄지 방호벽 등 안전시설은 설치돼 있다고 한다.

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육군은 육군수사단 주도하에 사고 현장 감식, CCTV 확인, 목격자 진술 등을 확인할 예정이다. 또 피해 학생에 대해 치료비를 지원하고, 향후 국가 배상 절차에 의한 보상 조치도 할 것이라고 설명했다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



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