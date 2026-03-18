교육·연구 분야 국제 협력 확대

상명대학교는 라오스한국대학교와 교류협력 강화를 위한 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

왼쪽부터 이정환 라오스한국대학교 총장, 김종희 상명대 총장. 상명대학교 AD 원본보기 아이콘

지난 12일 서울캠퍼스에서 열린 협약식 행사에는 라오스한국대학교 측 이정환 총장, 이호철 한국중고배구연맹 부회장, 오서진 국제성인교육센터대표 등이 참석했으며, 상명대에서는 김종희 총장, 김영준 부총장, 최은정 산학부총장, 조항록 국제언어문화교육원 원장 등이 참석했다.

본 협약에 따라 양 기관은 ▲라오스한국대학 내 한국어교육센터 설립 및 운영 협력 ▲교환학생 및 복수학위 프로그램 운영 ▲공동 연구 및 프로젝트 ▲공동 학술 세미나 및 워크숍 등을 추진하게 된다.

김종희 총장은 "라오스에는 '장작 하나로는 큰 불이 되지 않고, 나무 막대기 하나로는 울타리를 만들 수 없다'는 말이 있다. 이번 협약이 양 기관이 서로 협력하고 화합하며 함께 성장해 나가는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

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라오스한국대학교는 2006년 라오스 비엔티안에 설립된 사립대학으로 한국식 교육 모델을 도입해 라오스 인재 양성 및 한국 관련 교육 보급을 목적으로 두고 있다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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