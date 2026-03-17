16일, 체결해양과학 대중화와 문화 확산 위한 MOU

한국해양과학기술원(원장 이희승, KIOST)과 국립부산과학관(관장 송삼종)이 해양과학 대중화와 동남권의 해양과학문화 확산에 공동으로 나선다.

KIOST는 국립부산과학관과 지난 16일 MOU를 체결했다. 이번 MOU는 KIOST의 연구성과 활용도를 높이고, 국민의 눈높이에서 공감할 수 있는 해양과학 콘텐츠를 제공하기 위해 마련됐다.

KIOST 이희승 원장과 국립부산과학관 송삼종 원장(좌측)이 16일 MOU 체결식을 하고 있다. KIOST 제공 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 해양환경, 기후변화 등 국민적 관심이 높은 주제를 중심으로 체험형 교육 프로그램과 강연, 특별전 등을 공동 추진하고, 흥미롭게 접할 수 있는 다양한 해양과학 콘텐츠를 개발할 계획이다.

이희승 KIOST 원장은 "어렵게만 느껴질 수 있는 연구성과를 국민들에게 쉽고, 재미있게 전달하려는 소통의 노력이 그 어느 때보다 필요하다"라며 "앞으로도 더 많은 국민들이 해양과학의 가치를 체감할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.

KIOST는 해양과학 특별전을 오는 5월 10일까지 부산국립과학관에서 개최하고 있다.

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특별전에서는 수중 건설로봇, 이사부호, 심해저 광물자원 등 KIOST의 주요 연구성과가 소개되고, 독도 해양생태계를 체험하는 프로그램이 운영된다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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