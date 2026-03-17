[특징주]경영권 매각 소식에…미래아이앤지 장 초반 급등

미래아이앤지 미래아이앤지 close 증권정보 007120 KOSPI 현재가 2,395 전일대비 549 등락률 +29.74% 거래량 572,792 전일가 1,846 2026.03.17 09:39 기준 관련기사 미래아이앤지 새 주인 '스텔라프라이빗에쿼티'…본계약 체결 미래아이앤지, 매물로 나온다…"주요주주, 지분매각 추진" 8월 40개사 1억9416만주 의무보유등록 해제 전 종목 시세 보기 의 경영권 매각 소식에 장 초반 주가가 치솟고 있다.

17일 오전 9시 23분 기준 미래아이앤지는 전 거래일 대비 29.74%(549원) 오른 2395원에 거래되고 있다.

전날 미래이앤지는 스텔라프라이빗에쿼티(스텔라PE)가 세운 스텔라이노베이션투자목적회사에 최대주주인 엑스와 남산물산의 보유 주식 전량을 양도하는 주식매매계약(SPA)를 맺었다고 공시했다. 이 물량은 미래아이앤지 지분 22.28%이며 양수도 대금은 총 1200억원이다.

AD

이번 인수는 사실상 다수의 상장사 경영권을 동시에 확보하는 지주사 성격의 거래로 평가된다. 스텔라PE는 본계약 체결을 계기로 복잡한 지배구조를 정리하고 각 계열사의 경쟁력 강화를 위한 작업에 나설 것으로 전망된다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>