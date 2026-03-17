일부 관광객 12시간 걸려 방문

구글 지도 명소로 입소문

라오스 수도 비엔티안의 한 전봇대가 뒤엉킨 전선 덩어리 모습으로 관광객들의 이목을 끌며 이색 관광 명소로 떠오르고 있다. 복잡하게 엉킨 전선들이 오히려 독특한 풍경을 만들어내면서 여행객들 사이에서 '인증샷 명소'로 입소문이 퍼지고 있다.

17일 연합뉴스TV는 라오티안 타임스 등 현지 매체를 인용해 비엔티안 도심에 위치한 이 전봇대는 관광객들 사이에서 '슈퍼스타 가로등(Pole Superstar)'이라는 별칭으로 불리며 화제라고 보도했다. 해당 장소는 구글 지도에도 관광 명소로 등록돼 있으며, 방문객들의 리뷰가 이어지면서 평점 4.9점이라는 높은 평가를 받고 있다.

복잡하게 엉킨 전선들이 오히려 독특한 풍경을 만들어내면서 여행객들 사이에서 '인증샷 명소'로 입소문이 퍼지고 있다. Google Maps AD 원본보기 아이콘

비엔티안에는 전봇대가 적지 않지만, 이 전봇대가 특히 주목받는 이유는 전선이 엉킨 규모가 압도적이기 때문이다. 전봇대 전체가 수십 가닥이 넘는 검은 전선으로 뒤덮여 있어 기둥의 원래 구조가 무엇인지 알아보기 어려울 정도다. 마치 거대한 전선 덩어리가 공중에 매달린 듯한 모습이어서 처음 보는 사람들에게 강한 인상을 남긴다.

40년 된 전봇대, 엉킨 케이블만 수백 가닥

이 전봇대는 비엔티안 중심부의 두 거리가 만나는 교차로에 자리 잡고 있다. 주변에는 상점과 식당, 카페 등이 밀집해 있어 관광객과 현지인들의 이동이 많은 곳이기도 하다. 이러한 위치적 특성 덕분에 전봇대의 독특한 모습이 더욱 쉽게 사람들의 눈에 띄게 됐다. 현지에서는 이 전봇대가 최소 40년 이상 된 시설로 추정하고 있다. 전력 공급을 위한 전선뿐 아니라 전화선과 인터넷 케이블 등 다양한 통신선이 여러 차례 추가로 설치하면서 현재와 같은 복잡한 형태가 만들어졌다는 것이다. 일부 전선은 이미 사용이 중단됐지만 철거하지 않은 채 남아 있어 전선이 점점 더 뒤엉키게 된 것으로 알려졌다.

이처럼 다소 어수선하고 위험해 보이는 풍경은 SNS와 여행 커뮤니티를 통해 빠르게 확산했다. 관광객들은 전봇대 아래에서 사진을 찍어 공유하며 독특한 도시 풍경을 기록하고 있고, 이를 본 다른 여행객들이 다시 현장을 찾는 방식으로 관심이 이어지고 있다. 누리꾼들은 "실제로 제 역할을 하는 케이블은 일부에 불과하고 나머지는 귀찮아서 철거하지 않은 것 같다", "현대 라오스를 완벽하게 요약해 보여주는 건축물 같다"는 반응을 보였다.

"유네스코 세계문화 유산 올려야" 농담까지…SNS에서 화제

구글 지도 리뷰에는 유머러스한 평가도 이어지고 있다. 한 방문객은 "유네스코 세계문화유산으로 지정해야 한다"는 농담 섞인 제안을 남겨 눈길을 끌었다. 대부분 방문객이 최고점인 5점을 남겼지만, 한 관광객이 "방공 시스템이 없다"는 이유로 1점을 주면서 현재 평점은 4.9점을 유지하고 있다. 일부 관광객은 이 전봇대를 보기 위해 장시간 이동을 감수했다고 밝히기도 했다. 실제로 한 방문객은 약 12시간을 이동해 현장을 찾았다는 후기를 남기기도 했다.

이처럼 예상치 못한 도시 풍경이 여행의 색다른 목적지가 되면서 비엔티안의 독특한 관광 요소로 자리 잡고 있다는 평가가 나온다. 현지 매체는 "어수선하게 얽힌 케이블은 도시 인프라의 한계를 보여주는 사례이기도 하지만, 동시에 관광객들이 발걸음을 멈추고 사진을 찍게 만드는 예상치 못한 '소프트파워 랜드마크'가 됐다"고 평가했다.

할리우드 유명 배우인 러셀 크로가 지난해 영화 촬영차 방콕을 찾았다가 머리 위를 가로지르는 전선·통신선을 찍은 사진을 SNS에 올리면서 '유명세'를 타기도 했다. 러셀 크로 SNS 원본보기 아이콘

한편, 동남아시아 여러 도시에서는 전력선과 통신선을 지중화하지 않고 전봇대에 계속 추가 설치하는 방식을 흔히 사용한다. 이로 인해 시간이 지나면서 전선이 복잡하게 엉킨 풍경을 흔히 볼 수 있다. 이 가운데, 할리우드 유명 배우인 러셀 크로가 지난 2021년 영화 촬영차 방콕을 찾았다가 머리 위를 가로지르는 전선·통신선을 찍은 사진을 SNS에 올리면서 '유명세'를 타기도 했다.

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그러나 이들 전선·통신선이 아래로 늘어져 사고를 일으키는 경우도 종종 일어난다. 지난 2020년 1월에는 서부 깐짜나부리주의 도로 위에서 늘어진 전깃줄에 걸려 오토바이를 타고 가던 외국인 관광객이 목을 심하게 다치는 아찔한 사고가 발생했다. 2019년 7월에는 방콕에서 한 오토바이 운전자가 도로에 늘어진 전선에 목을 심하게 다쳐 사망한 경우도 있었다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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