전남해수원, 이석 온도자극 표지 기술 적용

섬진강어류생태관서 31일까지 특별 기획전

16일 구례군 섬진강 수변공원 일원에서 어린 연어 40만 마리를 방류하는 행사가 진행됐다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도 해양수산과학원은 16일 구례군 섬진강 수변공원 일원에서 연어 자원 조성을 위한 어린 연어 40만 마리를 방류했다.

올해로 29회째를 맞은 이번 방류 행사에는 지역 어린이집 원생과 초등학생을 비롯한 환경단체 회원 등 100여 명이 참석해 은빛 연어들의 힘찬 첫 출발을 함께 배웅했다.

이날 방류된 연어는 지난해 10~11월 섬진강으로 돌아온 어미 연어에서 알을 받아 직접 부화시켜 키운 40만 마리다. 약 40일간 하천 적응을 마친 연어들은 바다로 나가 북태평양 알래스카 해역까지 이동하며, 3~5년 후 산란을 위해 다시 고향인 섬진강으로 돌아오는 연어의 신비로운 생애 주기를 반복하게 된다.

특히 이번 방류는 '이석(귓속뼈) 온도자극 표지' 기술이 적용됐다. 부화 시 사육 수온을 인위적으로 조절해 이석에 고유 무늬를 새기는 이 기술은 향후 회귀하는 섬진강 연어의 이동 경로와 계군 구조를 과학적으로 분석하는 핵심 자료로 활용될 예정이다.

또 섬진강어류생태관은 어린 연어의 성장 과정을 직접 관찰할 수 있는 특별기획 전시를 31일까지 운영해 어린이와 관람객들에게 생물자원 보전의 중요성을 알리는 생태 교육의 장을 제공할 계획이다.

김충남 전남도해양수산과학원장은 "연어는 섬진강 수생태계 건강성을 보여주는 대표 지표생물"이라며 "앞으로도 연어와 다슬기 등 지속적인 자원조성을 통해 생물다양성을 높이고 환경보전 의식 확산에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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전남도는 1998년부터 지금까지 어린 연어 1,178만 마리를 방류했으며, 그동안 약 6,700여 마리의 어미 연어가 모천인 섬진강으로 되돌아온 것으로 확인됐다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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