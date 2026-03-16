성폭력·상습사기 등 8건
폐가 수색 도중 검거

광주경찰청.

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광주경찰청 광역예방순찰대가 범죄 취약지 순찰 중 옷장 속에 숨어있던 8건의 수배자를 검거했다.


16일 광주경찰청에 따르면 광역예방순찰대 4팀은 지난 13일 광주 서구 농성동 일대를 순찰하던 중 "수상한 사람이 있다"는 시민 민원을 접수했다.

이에 경찰은 인근 폐가를 수색하던 중 옷장 안에 웅크려 숨어있던 60대 남성 A씨를 발견해 검거했다. 신원 조회 결과 A씨는 성폭력 및 상습사기 등 총 8건의 수배가 내려진 상태였으며, 범죄경력 도합 60범에 달하는 상습 범죄자였다.


이번 검거는 지역 내 불안 요인을 해결하기 위해 추진 중인 '시민 중심 순찰 체계'의 성과로 평가받는다. 광주경찰청은 범죄 취약 지역에 대한 집중 순찰과 단속 활동을 통해 치안 공백을 최소화하는 데 주력하고 있다.

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광주 광역예방순찰대 관계자는 "시민의 목소리를 치안 활동에 반영해 폐가 수색 끝에 범인을 검거할 수 있었다"며 "앞으로도 주민접촉형 범죄예방 활동을 강화해 지역 사회의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
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