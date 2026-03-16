동박·황산니켈·전구체 등 소재 생산 역량 소개

트로이카 드라이브 신사업 시너지 강조

고려아연이 국내 최대 배터리 전시회 '인터배터리 2026'에서 전략광물과 2차전지 소재 생산 역량을 선보였다.

이철규 국회 산자위원장(왼쪽 다섯 번째), 김기준 고려아연 부사장(왼쪽 네 번째), 엄기천(왼쪽 여섯 번째) 한국배터리산업협회장 등이 인터배터리 개막 당일 고려아연 부스 투어를 마친 뒤 기념촬영 하는 모습. 고려아연 제공 AD 원본보기 아이콘

고려아연은 11일부터 사흘 동안 서울 강남구 코엑스에서 열린 인터배터리 2026에 참가해 52년 제련 기술을 기반으로 한 배터리 소재와 전략광물 밸류체인을 소개했다고 16일 밝혔다. 회사는 2022년부터 5년 연속 인터배터리에 참가하고 있다.

이번 전시에서 고려아연은 2차전지 소재와 함께 첨단·방위산업의 핵심 소재인 전략광물 생산 역량을 강조했다. 회사는 전략광물을 생산하는 국내 유일 기업으로서 자원 안보와 글로벌 공급망 안정화에 기여하고 있다는 점도 함께 소개했다.

전시 부스는 ▲밸류체인 디오라마 ▲동박 ▲황산니켈·전구체 ▲전략광물 ▲미국 통합제련소 ▲52년 기술력 ▲회사소개 ▲히스토리·글로벌 네트워크 등 8개 존으로 구성됐다. 관람객들이 제련 사업과 신사업 전략 '트로이카 드라이브' 간 시너지를 한눈에 확인할 수 있도록 전시를 구성했다.

특히 미국 통합제련소와 전략광물 존을 중심으로 향후 생산 예정인 10여 종의 비철금속과 전략광물 모형을 전시해 관람객들이 직접 확인할 수 있도록 했다. 그래픽 영상과 설명을 통해 북미 전략 거점을 확보하고 글로벌 공급망 협력을 확대하겠다는 비전도 함께 소개했다.

전시 부스에는 대형 LED 스크린을 설치해 광물 패턴 영상과 밸류체인 디오라마 등을 통해 고려아연의 소재 생산 구조를 시각적으로 보여줬다. 동박 존과 전략광물 존, 미국 통합제련소 존에서는 제품 모형을 살펴보는 관람객들의 발길이 이어지며 소재 산업에 대한 관심을 반영했다.

회사소개 존에서는 44년 연속 흑자를 이어온 제련 기술력과 함께 신재생에너지, 그린수소, 2차전지 소재, 자원순환 등 '트로이카 드라이브' 신사업 전략도 소개됐다.

정·재계 관계자들의 방문도 이어졌다. 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장과 엄기천 한국배터리산업협회장, LG에너지솔루션, LS일렉트릭, 에코프로비엠, 엘앤에프 등 기업 관계자들이 공식 VIP 투어 중 부스를 찾았다.

김성열 산업통상자원부 산업성장실장도 전시 3일차에 부스를 방문했으며 현대자동차그룹과 효성, 동원그룹 등 기업 관계자들도 부스를 찾았다. 주한 네덜란드 대사관 관계자들도 부스를 방문해 사업 설명을 들었다.

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고려아연 관계자는 "이번 전시는 52년 동안 축적해 온 제련 기술과 함께 2차전지 소재부터 전략광물까지 아우르는 소재 생산 역량을 소개하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 제련 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 신사업 '트로이카 드라이브'와 시너지를 낼 수 있도록 연구개발에 힘쓸 것"이라고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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