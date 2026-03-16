전담 F/0 솔루션팀 신설

자산 운용 넘어 가문 단위 종합 장기 자산관리 체계로

KB국민은행은 기존 'KB WISE 패밀리오피스'를 'KB the FIRST 패밀리오피스'로 리브랜딩했다고 16일 밝혔다. 가문 맞춤형 비즈니스로의 전환과 가문 단위의 종합·장기 자산관리 서비스를 한층 고도화하겠다는 취지다.

KB국민은행의 패밀리오피스 전담 조직인 ‘F/O Solution Team’이 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

KB국민은행은 패밀리오피스 전담조직을 신설해 투자전략, 세무, 법률, 회계 부동산의 각 분야 전문가들이 협업하는 체계를 구축했다. 전담조직인 F/0 솔루션팀은 고객 가문의 특성과 니즈를 분석해 고객이 있는 현장을 직접 찾아가는 방식으로 가문 자산 포트폴리토 재구성, 기업 지배구조 컨설팅, 가업승계 및 상속·증여 세무전략, 국내외 투자 및 대체투자 자문 등을 제공한다.

비금융 서비스도 확대한다. 가문 특화 세미나를 정례화해 국내외 거시경제 전망, 세제 개편 이슈, 글로벌 투자 트렌드, 가업승계 전략 등 고객에게 필요한 콘텐츠를 제공할 예정이다.

아울러 차세대 리더를 위한 '후계자 양성 교육 프로그램'을 운영해 자산관리 기본 원칙부터 기업 경영, 금융·부동산·세무 분야의 지식과 인적 네트워크 형성 등을 아우르는 교육을 지원한다.

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이런 다각적인 서비스 제공을 통해 1월 말 현재 1조1000억원 수준인 패밀리오피스 관리 자산을 연내 2조원 규모로 확대한다는 목표다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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