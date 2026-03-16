오세훈 시장, 16일 협의체 발족식 개최

지역 요구사항 수렴…전문가와 대안 모색

"갈등 줄이고 문제 해결 지혜 모을 것"

서울시가 '강북횡단 지하도시고속도로' 건설을 위해 지역 주민과 전문가 등이 참여하는 협의체를 구성했다.

오세훈 서울시장이 지난 1월 15일 서울 서대문구 유진상가를 방문, 상가 위로 지나는 내분순환로 밑에서 '강북횡단 지하고속도로 건설' 현황에 대해 브리핑을 받고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

오세훈 서울시장은 16일 서울시청에서 6개 자치구 주민대표, 분야별 전문가 등이 참석한 가운데 강북횡단 지하도시고속도로 민관학 정책협의체 발족식을 개최했다.

강북횡단 지하도시고속도로 건설사업은 내부순환로 성산IC부터 북부간선도로 신내IC까지 약 20.5㎞ 구간 지하에 왕복 6차로 규모의 도시고속도로를 건설하는 사업이다. 2037년까지 낡은 고가차도를 철거해 도로를 확충하고 도시공간을 재편할 계획이다.

협의체는 사업 추진 과정에서 예상되는 지역 현안과 기술적 과제를 함께 논의하고 폭넓은 사회적 합의를 도출하기 위해 민관학 분야 관계자들이 참여해 운영된다.

협의체는 주민대표, 시·자치구 관계자, 도로교통·방재안전·도시개발 분야 전문가 등 총 67명으로 구성됐다. 특히 사업 영향이 큰 마포구·서대문구·종로구·성북구·중랑구·노원구 등 6개 자치구를 중심으로 시의원과 구의원, 주민대표가 참여해 지역 의견을 직접 반영할 계획이다.

자치구별로 추천된 주민대표와 시·구 관계자가 참여하는 '주민 협의체'는 지역 요구사항을 수렴하고, 도로교통·방재안전 등 각 분야 '전문가 그룹'이 기술적 타당성과 대안을 검토한다.

이후 전체 합동회의를 통해 검토 결과를 설명하고 합의안을 도출하는 과정을 반복한다. 노선의 사유지 하부 통과, 진출입 IC와 수직구 위치, 공사 중 교통처리 등 핵심 쟁점을 단계별로 해결해 나갈 계획이다.

현장 중심의 소통도 강화한다. 사업 구간별 권역 간담회를 열어서 지역별 도로 여건과 수변 접근성, 공사 중 소음·분진 등을 논의해 사업 추진 과정의 투명성과 정책 수용성을 높일 계획이다. 지하도로 운영 전반에 걸친 안전 대책도 전문가 중심으로 심도 있게 논의할 예정이다.

시는 기존 행정 중심 의사결정 방식에서 벗어나 주민의 목소리를 직접 반영하는 협의체가 강북횡단 지하도시고속도로 건설사업의 실행력을 높이는 핵심 추진 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

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오 시장은 "주민 대표와 시·구 관계자, 그리고 각 분야 전문가가 함께하는 민·관·학 정책협의체는 갈등을 줄이고, 문제 해결의 지혜를 모으는 서울형 공론의 장이 될 것"이라며 "단단한 사회적 합의를 쌓아 '강북 전성시대 2.0'을 착실히 추진할 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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