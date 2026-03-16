7338곳 대상으로 긴급 안전점검

캡슐형 시설은 긴급 특별소방검사

소방청은 16일부터 19일까지 나흘 동안 서울 소재 숙박시설 등 7338곳을 대상으로 긴급 안전점검을 실시한다.

14일 오후 발생한 서울 중구 소공동 숙박시설 화재 장면. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

윤호중 행정안전부 장관은 김승룡 소방청장 직무대행으로부터 지난 14일 발생한 서울 소공동 숙박시설 화재 대처 상황을 보고 받고 이같이 결정했다.

윤 장관은 "방탄소년단(BTS) 컴백 공연 등을 계기로 서울 전역에 많은 방문객이 예상된다"며 "숙박시설 등에 대한 철저한 화재안전 점검을 실시하고 관계자에 대한 소방안전교육을 강화할 것"을 지시했다.

소방청은 서울시 소재 숙박시설 등 7338개소를 대상으로 16일부터 오는 19일까지 4일간 긴급 안전점검을 실시해 화재 위험요인을 선제적으로 점검하고 안전관리를 강화한다.

점검 대상은 외국인관광 도시민박업 4904개소, 한옥체험업 381개소, 종로구·중구 숙박시설 2053개소이다. 이 중에 이번 화재 사고와 같이 캡슐 형태의 수면시설을 갖춘 곳은 45개소이다.

외국인관광 도시민박업과 한옥체험업에 대해선 직접 현장을 방문해 화재감지기 등을 점검하고, 관계자 소방안전교육 실시 및 화재 예방 안내문도 배포할 예정이다. 특히 방문객 밀집이 예상되는 종로구·중구 숙박시설과 서울 시내 전체 캡슐형 시설에 대해서는 긴급 특별소방검사를 진행한다.

소방시설 고장 방치·정지 행위, 방화문 개방 상태, 피난계단 및 복도·통로 내 물건 적치 여부 등 피난로 확보 상태는 물론, 피난 동선과 초기 대응체계까지 점검할 계획이다.

행안부는 소방청, 지방정부, 전기·가스안전공사 등 관계기관과 합동으로 좁은 공간에 밀집된 구조를 가진 캡슐형 숙소와 같이 화재 확산 우려가 큰 숙박시설에 대한 표본점검을 실시한다.

향후 소방청 특별소방검사 결과가 나오는 대로 문화체육관광부, 보건복지부 등 관계기관과 함께 숙박시설 관리체계와 화재안전관리 운영상의 문제점을 분석하고 제도개선을 추진할 계획이다.

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정부는 이번 긴급 안전점검과 함께 방탄소년단(BTS) 컴백공연 당일에도 안전관리에 철저를 기할 예정이다. 윤 장관은 "대규모 케이팝 공연을 앞두고 서울을 찾는 내·외국인이 급증할 것으로 예상되는 만큼 정부는 안전점검을 신속하고 빈틈없이 추진해 모든 분이 안심하고 머물 수 있는 안전한 환경을 만들겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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