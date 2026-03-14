전직의장들 전승일 의장에 응원메시지

주민 체감할 수 있는 실질적 의정 필요

전승일 광주광역시 서구의회 의장을 비롯해 서구의회 전·현직 의장들이 한자리에 모여 의회의 역할과 미래 발전 방향을 논의하는 간담회를 가졌다. 전승일 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 광주광역시 서구의회 전·현직 의장들이 한자리에 모여 의회의 역할과 미래 발전 방향을 논의하는 간담회를 가졌다.

이번 간담회에는 전직 의장인 오향섭, 박종옥, 오광교, 장재성, 나정숙, 김태영 전 의장과 현 의장인 전승일 광주서구의회 의장이 참석해 의회의 역할과 책임, 향후 의정 운영 방향 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.

참석자들은 서구의회가 주민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 지역 현안을 해결하는 중요한 기관이라는 점에 공감하며, 주민이 체감할 수 있는 실질적인 의정 성과를 만들어야 한다는 데 뜻을 모았다.

전직 의장들은 "서구의회가 지역사회와 주민을 위해 더욱 책임 있는 역할을 해야 한다"며 "전승일 의장이 중심을 잡고 의회를 이끌어 주민에게 신뢰받는 의회로 발전시켜 나가길 바란다"고 한목소리로 응원했다.

또 책임감 있는 리더십을 바탕으로 의회 운영을 강화해 달라고 당부하며 아낌없는 격려와 응원의 메시지를 전했다.

전승일 의장은 "전직 의장님들의 경험과 조언은 서구의회 발전을 위한 소중한 자산이다"며 "앞으로도 소통과 협력을 바탕으로 주민과 함께하는 의회를 만들고, 서구 발전과 주민 행복을 위해 더욱 책임감 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.

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한편 서구의회는 앞으로도 지역 현안 해결과 주민 중심의 의정활동 강화를 위해 지속적인 소통과 협력을 이어갈 계획이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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