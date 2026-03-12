금융권 최초 혁신금융서비스 지정

BC카드는 기존 빅데이터 플랫폼에 생성형 인공지능(AI)을 탑재하는 방식으로 'AI 금융빅데이터플랫폼'을 재편했다고 12일 밝혔다.

금융빅데이터플랫폼은 2019년 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 빅데이터 생태계 조성 및 데이터 기반 혁신 성장 지원을 위해 구축한 국가 빅데이터 플랫폼 사업 일환이다. 금융 분야 사업자로는 BC카드가 단독 선정돼 운영해왔다.

이번 리뉴얼은 검색·구매 중심의 기존 방식에서 생성형 AI 기술을 통해 데이터 검색·분석과 보고서 자동 생성까지 원스톱으로 제공할 수 있도록 고도화했다.

사용자가 필요한 데이터를 자연어로 검색하면 AI가 전월 소비 데이터와 유동 인구 데이터, 외부 트렌드를 바탕으로 질의 내용을 분석해준다. AI 검색 결과는 자연어 설명과 시각화 형태로 제공되며 하루 최대 50회까지 무료로 검색할 수 있다.

신규 도입된 '데이터폴리오' 기능을 활용하면 사용자가 ▲기간 ▲지역 ▲업종 등 원하는 세부 조건을 선택해 고객이 원하는 데이터를 직접 설계할 수 있다.

데이터 기반으로 최신 사회이슈·트렌드를 자체 분석해 제공하는 'AI 인사이트' 기능과 데이터 결과를 자동으로 시각화한 'AI 보고서' 기능도 새롭게 도입됐다.

이번 리뉴얼로 개인 회원은 플랫폼에서 연구·논문 등에 필요한 데이터를 자연어 기반 AI 검색을 통해 간편하게 확인할 수 있다. 또 매월 업데이트되는 'AI 상권 분석 리포트'를 통해 전국 결제 데이터 기반의 트렌드 정보도 제공받을 수 있다.

특히 기업 회원의 경우 BC카드를 통해 진행했었던 전자계약, 세금계산서 등의 과정을 플랫폼 내부에서 직접 처리할 수 있어 더욱 편리하게 서비스를 이용할 수 있다.

오성수 BC카드 상무는 "고객 수요에 발맞추기 위해 AI 기술을 활용한 플랫폼 고도화를 했다"며 "다양한 산업 데이터를 통해 미래를 예측하고, AI 서비스로 사업을 혁신할 수 있도록 고객 경험을 제공해 모든 영역의 데이터를 아우르는 AI 플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

