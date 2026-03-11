유·초·중·고·특수학교 관리자 회의

경북 구미교육지원청은 지난10일 1층 다목적 강당에서 관내 유·초·중·고 및 특수학교 교(원)장 및 교(원)감을 대상으로 2026학년도 1학기 관리자 회의를 개최했다.

관내 유·초·중·고 및 특수학교 교(원)장 및 교(원)감을 대상으로 2026학년도 1학기 관리자 회의를 개최/구미교육지원청 제공

이번 회의는 새 학년도 시작에 맞추어 학교 운영의 안정적인 출발을 지원하고 주요 교육정책과 현안을 공유하기 위해 마련됐다.


회의는 개회 및 국민의례를 시작으로 과장 및 센터장 소개, 전입 교장 및 교육지원청 직원 소개, 교육장 인사 순으로 진행되었다. 이어 2026학년도 주요 업무 전달과 함께 학교 회계의 효율적인 예산 운영 방안 안내가 이루어졌다.

특히 이번 회의에서는 학교 현장에서 학생 중심 교육이 안정적으로 운영될 수 있도록 교육지원청의 주요 정책 방향과 학교 지원 방안에 대해 안내하고 학교 현장의 의견을 청취하는 소통의 시간을 가졌다.


영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
