시, 수택E구역 신규 도로명 '검배공원로' 고시

재개발지역 위치 찾기 편의 위한 주소체계 정비

경기 구리시(시장 백경현)는 수택E구역 주택재개발정비사업지구 내 새롭게 개설되는 도로구간에 대해 '검배공원로'라는 도로명을 부여하고 지난 10일 이를 고시했다고 11일 밝혔다.

이번 도로명 부여는 재개발사업 추진에 따라 새롭게 형성되는 도로에 대해 체계적인 주소 정보를 구축하고, 시민들이 더 쉽고 편리하게 위치를 찾을 수 있도록 하기 위해 추진됐다.

'검배공원로'는 해당 도로가 위치한 검배근린공원 인근 지역의 특성을 반영해 명명된 것으로, 지역 지명을 활용해 주민들이 이해하기 쉽고 위치 인식이 쉽도록 결정됐다.

구리시는 도로명 부여를 위해 주소정보위원회 심의 등 관련 절차를 거쳐 도로명을 확정했으며, 향후 해당 구간에 도로명판 등 주소정보시설을 설치하고 건물번호를 부여하는 등 시민들이 주소 사용에 불편이 없도록 정비를 추진할 계획이다.

백경현 구리시장은 "재개발사업으로 조성되는 도로에 체계적인 도로명을 부여함으로써 시민들이 더욱 편리하게 위치를 찾고 주소 정보를 활용할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 정확하고 편리한 주소 정보 제공을 위해 지속적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.

