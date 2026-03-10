장 초반 매수사이드카 발동

코스닥도 3%대 올라

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 전쟁이 조만간 끝날 수 있다는 기대감에 한국 증시가 상승 마감했다. 장중 코스피에는 매수 사이드카가 발동되기도 했다.

10일 코스피 지수는 전장 대비 280.72포인트(5.25%) 오른 5532.59에 마감했다. 외국인이 1조6031억원, 기관은 1조1498억원 순매수했고 개인은 2조6193억원 순매도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 종전 임박 발언에 유가가 안정되며 코스피 지수도 장 초반 급반등에 매수 사이드카가 발동된 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 24.7원 내린 1470.8원에 거래를 시작했다. 2026.3.10 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

장 초반부터 5% 이상 오르며 이날 오전 9시6분 코스피 매수 사이드카(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동되기도 했다. 매수 사이드카는 코스피200 선물이 전장 대비 5% 이상 오른 상태가 1분간 지속되면 프로그램매매 매수호가 효력을 5분간 정지하는 제도다.

업종별로도 모두 강세였다. 전기·전자 8.55%, 의료·정밀기기 8.45%, 제조 6.26%, 기계·장비 5.43%, 전기·가스 5.21%, 보험 3.71%, 건설 3.65%, 운송·창고 3.36%, 금융 3.34% 등 상승세를 보였다.

시가총액 상위 종목도 일제히 올랐다. 삼성전자 8.30%, SK하이닉스 12.20%, 현대차 3.55%, LG에너지솔루션 2.09%, 한화에어로스페이스 1.46%, 삼성바이오로직스 0.82%, SK스퀘어 8.84%, 두산에너빌리티 6.55%, 기아 4.95%, HD현대중공업 1.22% 등 상승했다.

코스닥은 이날 전장 대비 35.40포인트(3.21%) 오른 1137.68에 장을 마쳤다. 개인이 1053억원, 기관이 4429억원 사들인 반면 외국인은 5009억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목은 대부분 상승했다. 에코프로 0.43%, 알테오젠 2.46%, 에코프로비엠 0.25%, 삼천당제약 2.48%, 레인보우로보틱스 3.65%, 리노공업 1.10%, 케어젠 1.08%, 펩트론 1.40% 등 올랐다. 에이비엘바이오 (-2.37%), 코오롱티슈진 (-2.12%)은 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 이날 증시 상황에 대해 "이란지역 분쟁 격화와 유가 급등으로 급락했던 국내 증시가 트럼프 전 대통령의 '전쟁 조기 종식' 시사 발언 이후 종전 기대감을 반영하며 반등했다"고 전했다.

이어 "정부의 발언 또한 하방을 지지했다"며 "이재명 대통령은 이날 중동 사태로 인한 변동성에 대응하기 위해 석유 최고가격제 집행, 에너지 세제 조정, 소비자 직접 지원을 포함해 추가적인 금융, 재정 지원을 속도감 있게 검토할 것을 지시했는데, 전날 G7 재무장관의 비축유 방출 논의 등에 이어 비상 상황에서 정책적 지원이 심리적 불안을 감소시키는 중"이라고 설명했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>