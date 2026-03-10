꿈비, 네이버 브랜드스토어 ‘오늘끝딜’ 진행

일상의 감동, 육아를 함께하는 기업 꿈비가 3월 10일부터 15일 오전까지 네이버 브랜드스토어에서 '오늘끝딜' 매트 특가 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 당초 계획보다 기간을 연장해 5일 간 리코코 양면이중코팅 매트 제품을 최대 58% 할인된 가격으로 선보인다.

행사 주력 제품인 '양면이중코팅 더블원피스매트'는 곰팡이 방지에 특화된 꿈비의 독자적인 양면 이중 코팅 원단을 사용했다. 매트 봉제선을 최소화한 반접이 구조를 적용해 틈새 먼지 끼임 현상을 줄였으며, 청소와 관리가 용이한 것이 특징이다.

구매 고객을 위한 할인 혜택도 세분화해 준비했다. 11일 오전까지 사용 가능한 '알림받기 6만 원 쿠폰'과 15일까지 적용되는 '12% 할인 쿠폰'을 제공한다. 여기에 5% 중복 장바구니 쿠폰과 5% 카드사 할인을 더해 소비자 체감 혜택을 높였다.

추가 적립 및 환급 이벤트도 병행한다. 제품 구매 후 후기 이벤트에 참여하면 최대 3만 원의 포인트를 되돌려받는 페이백 혜택을 받을 수 있다. 또한 베이비바우처를 통해 10% 추가 적립이 가능해 실질적인 구매 부담을 낮췄다.

꿈비 관계자는 "봄철 이사와 집단장을 앞두고 아기 매트 교체를 고민하는 이들을 위해 이번 행사를 기획했다"며 "단기 특가로 준비한 만큼 많은 이들이 합리적인 가격으로 프리미엄 육아 환경을 조성하는데 도움이 되길 바란다"고 전했다.

