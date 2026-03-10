10일 KBS 라디오 출연

韓 "국힘 결의문, 너무 늦었다"

한동훈 국민의힘 전 대표는 국민의힘 의원 전원이 채택한 결의문에 대해 "윤석열 전 대통령의 정치 복귀를 반대할 것이 아니라 계엄 옹호, 탄핵 반대, 부정선거 음모론을 선명하게 반대해야 한다"고 평가했다.

10일 KBS1 라디오 '전격 시사'에 출연한 한 전 대표는 "윤 전 대통령의 정치적 복귀는 이미 물리적으로 불가능하다"며 "윤 전 대통령의 정치적 복귀를 반대한다는 말은 자칫 '윤어게인' 노선과 절연한다는 본질을 가릴 수 있다"고 지적했다.

이어 "마치 윤 전 대통령의 정치 복귀만 반대하고 계엄 옹호나 탄핵 반대, 부정선거 음모론에 대해서는 충분히 받아들일 수 있는 것처럼 국민들이 오해할 수 있다"며 "그 부분에 대해 명확하게 말해야 한다"고 덧붙였다.

한동훈 전 국민의힘 대표. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

또 국민의힘 지도부가 '절윤'을 선언했음에도 불구하고, '윤어게인' 노선 인사들에 대한 정리가 이뤄지지 않으면 국민들이 진정성을 의심할 수 있다고 말했다.

한 전 대표는 "법원에서 반헌법적이라는 판단까지 받은 윤어게인 당권파의 숙청 정치를 중단하고, 그 책임자들을 교체해 당을 정상화하는지를 국민들이 지켜볼 것"이라고 말했다.

아울러 이번 결의문에 한 전 대표를 포함해 윤리위원회에서 제명을 받은 친한계 인사들의 제명 철회 요구가 담기지 않은 데 대해서는 "윤어게인 노선을 위해 부당하게 진행됐던 숙청 정치와 제명 조치를 정상화하지 않는다면 이 결의문은 국민들에게 면피용으로 보일 것"이라고 비판했다.

오세훈 서울시장이 국민의힘 지방선거 후보자 접수를 하지 않은 채 당 지도부에 노선 변경을 요구한 것과 관련해서는 "그만큼 국민의힘에 대한 민심이 싸늘하다는 의미"라며 "이제는 증오의 수준을 넘어 조롱의 대상이 되고 있는데, 정치인들이 이런 상황을 인식한 결과가 반영된 것 아닌가 생각한다"고 말했다.

본인의 지방선거 출마 가능성에 대해서는 "지방선거에 출마할 생각은 없다고 말씀드린 상태"라며 "절박한 보수 재건을 실행하고 성과를 내는 데 원동력이 되겠다"고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



