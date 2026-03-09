2027년까지 100대 이상 구축

글로벌 자동차 공급망 자동화 강화

두산로보틱스가 글로벌 자동차 부품 전문기업 광진그룹과 전략적 파트너십을 맺고 제조용 로봇 솔루션을 대규모로 공급한다.

두산로보틱스 박인원 사장(오른쪽)이 광진그룹 권오철 총괄사장과 기념사진을 촬영하고 있다. 두산로보틱스 제공. AD 원본보기 아이콘

두산로보틱스는 광진그룹과 '자동차 부품 제조공정 혁신 및 로봇 자동화 솔루션 사업 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

광진그룹은 미국·멕시코·인도·베트남 등 전 세계 주요 거점에 생산공장을 운영하는 글로벌 자동차 도어 시스템 부품 전문기업이다. 글로벌 완성차 기업들을 주요 고객사로 두고 있으며, 윈도우 레귤레이터(Window Regulator·창문 승하강 장치)와 도어 모듈 등 다양한 자동차 부품을 생산하고 있다.

현재 광진그룹은 윈도우 레귤레이터 라인의 조립·검사 공정과 도어 모듈 라인의 리베팅(Riveting·강한 압력으로 부품을 고정하는 작업), 조립, 검사 공정 등에 두산로보틱스의 로봇을 도입해 운영 중이다.

이번 협약에 따라 두산로보틱스는 올해 5월까지 기존 11대에 이어 추가로 8대를 공급해 총 19대 구축을 완료하고, 2027년까지 광진그룹 국내외 공장에 100대 이상의 제조용 로봇 솔루션을 순차적으로 공급할 예정이다.

Advertisement

두산로보틱스는 이번 대규모 공급 계획이 자사의 기술력과 신뢰성이 글로벌 자동차 공급망에서 공식적으로 검증된 결과라고 설명했다. 특히 제조용 로봇 솔루션 도입 이후 제품 불량률이 0%로 감소한 점이 협력 확대의 결정적 요인으로 작용했다.

두산로보틱스의 제조용 로봇 솔루션은 기존 공장의 레이아웃 변경 없이 도입할 수 있으며, 높은 안전성과 정밀도를 바탕으로 작업자와 협업이 가능하다. 또한 작업자의 숙련도 차이에 따라 발생할 수 있는 품질 편차를 줄여 불량률 감소와 품질 향상에 기여하고, 제조 사이클 시간 단축을 통해 생산성 향상과 안정적인 공장 운영에도 도움을 준다.

양사는 이번 협약을 계기로 대규모 공급을 넘어 다양한 자동차 부품 제조 공정에 적용할 수 있는 맞춤형 로봇 솔루션을 공동 개발하는 등 협력 범위를 확대할 계획이다. 단계별 로봇 솔루션 도입 계획 수립과 생산환경 구축을 위한 실무 협의체도 함께 운영하기로 했다.

박인원 두산로보틱스 사장은 "이번 협약은 두산로보틱스 제조용 로봇 솔루션에 대한 높은 신뢰를 바탕으로 체결된 것"이라며 "특히 불량률 0% 달성이라는 실질적인 성과가 대규모 공급 협력으로 이어졌다"고 말했다. 이어 "광진그룹 생산 현장에 로봇 솔루션이 성공적으로 구축될 수 있도록 지원하고, 양사의 협력을 통해 글로벌 제조 자동화 시장에서 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

AD

두산로보틱스는 앞으로 실제 산업 현장에서 즉시 적용 가능한 로봇 솔루션 비중을 확대하는 한편, 안전성과 생산성을 높인 지능형 로봇 솔루션 개발을 위한 연구개발(R&D) 투자도 지속적으로 늘려 미래 제조 혁신을 선도해 나갈 계획이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>