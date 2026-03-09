"2~6개월 이내 환자군에서 증상 개선"

대웅제약 대웅제약 close 증권정보 069620 KOSPI 현재가 164,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 169,800 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 대웅그룹, 시지바이오 IMM PE에 매각 추진 대웅제약 엔블로, 메트포르민 초기 병용요법 3상 승인 시지바이오, '노보팩토리' 준공 승인…美·日 시장 겨냥한 생산 체계 완성 전 종목 시세 보기 은 우루사의 주성분인 우르소데옥시콜산(UDCA)이 코로나19 후유증 환자 중 감염 후 2~6개월 이내 환자군에서 증상 개선 신호를 보였다고 9일 밝혔다.

이번 연구 결과는 지난 3일(현지시간) 국제학술지 '내과학 연보(Annals of Internal Medicine)'에 온라인 선공개됐다. 연구는 질병관리청 연구과제의 일환으로 김성한 서울아산병원 감염내과 교수가 연구책임자를 맡아 진행됐다. 서울아산병원과 한림대학교 강남성심병원이 참여해 2024년 7월부터 지난해 3월까지 코로나19 후유증으로 진단받은 환자를 대상으로 메트포르민과 UDCA의 치료 가능성을 무작위 대조 임상시험으로 평가했다.

코로나19 감염 후 2~6개월 이내 환자군에서 UDCA 투여군의 증상 개선 비율은 81.6%로, 위약군 57.1%보다 유의하게 높게 나타났다. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

연구 결과 코로나19 감염 후 2~6개월 이내 환자군에서 UDCA 투여군의 증상 개선 비율은 81.6%로, 위약군 57.1%보다 유의하게 높게 나타났다. 반면 감염 후 6개월 이상 지난 환자군에서는 이러한 개선 신호가 관찰되지 않았다. 대웅제약은 "코로나19 후유증 치료에서 치료 시점에 따른 접근 전략의 중요성을 시사한다"고 밝혔다.

또 증상이 호전된 환자군에서는 염증과 관련된 지표들이 감소하는 경향을 보였으며 이 같은 변화는 감염 후 2~6개월 이내 환자군에서 더욱 뚜렷하게 나타났다. 다만 염증 변화가 약물 효과인지를 판단하기 위해서는 추가적인 분석이 필요하다는 설명이다.

코로나19 후유증은 세계보건기구(WHO)와 주요 보건 당국이 주목하는 공중보건 문제로, 감염 이후 피로, 호흡곤란, 인지기능 저하 등 다양한 증상이 장기간 지속되는 것이 특징이다. 현재 재활 및 증상 완화 중심의 관리 전략이 권고되고 있으나 약물 치료에 대한 임상적 근거는 제한적이다.

Advertisement

우루사의 주성분 UDCA는 간 기능 개선을 중심으로 다양한 간질환 영역에서 오랫동안 사용돼 온 성분이다. 최근에는 급격한 체중 감량 과정에서 발생할 수 있는 담석 형성 예방 효과와 코로나19 감염 예방에 대한 연구들도 잇따라 발표되고 있다.

AD

이창재 대웅제약 대표는 "이번 연구를 계기로 UDCA의 작용 기전과 최적 치료 타이밍을 보다 정교하게 확인하는 심화 분석과 후속 연구를 지속해 나가겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>