레이쥔 CEO 기자회견 발언



"미래에는 일주일에 3일만 일하고 하루에 2시간 정도만 일하게 될 것이다."

레이쥔 샤오미 창업자 겸 최고경영자(CEO). AD 원본보기 아이콘

10일 중국 관영 신화통신에 따르면 전국인민대표대회(전인대) 대표이기도 한 레이쥔 샤오미 최고경영자(CEO)는 최근 중국 연례 정치행사인 양회(전인대·정협) 기간 취재진과 만나 "인공지능(AI) 시대에는 많은 규칙이 다시 쓰이게 될 것"이라며 이같이 말했다. AI 발전으로 앞으로 노동 형태가 크게 바뀌어 근무시간이 대폭 줄어들 수 있다는 얘기다.

그는 "이런 변화로 삶의 질과 일의 질이 크게 향상될 것"이라며 기술발전이 노동환경을 근본적으로 바꿀 가능성을 언급했다. 또 AI가 기존 일자리를 대체할 뿐만 아니라 새로운 직업도 만들어낼 것이라고 내다봤다. 그러면서 "열린 마음으로 발전된 시대를 맞이해야 한다"고 강조했다.

휴머노이드 로봇의 산업 활용도 빠르게 확대될 것으로 전망했다. 레이 CEO는 "향후 몇 년 안에 더 많은 휴머노이드 로봇이 대규모로 공장에 투입될 것"이라며 "샤오미 자동차 공장에서는 휴머노이드 로봇이 이미 실습을 시작했다"고 설명했다.

중국에서는 AI와 자동화 확산 속에서 청년 취업 문제가 중요한 과제로 떠오르고 있다. 왕샤오핑 인력자원·사회보장부장(장관)은 전날 기자회견에서 올해 중국 대학 졸업생 수가 약 1270만명에 이를 것으로 예상했다. 이는 사상 최대 규모로 알려졌다.

레이 CEO는 이런 상황에서 젊은이들에게 "자신이 좋아하는 산업과 분야를 찾은 뒤 이 분야에서 3~10년 정도 꾸준히 경험을 쌓아 전문가가 되는 것이 중요하다"고 조언했다. 이어 "한 분야에서 전문성을 쌓으면 앞으로 더 큰 발전 공간이 열릴 것"이라고 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



