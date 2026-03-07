러, 우크라이나 후방·남부 전선 공격…종전 협상 사실상 중단

러시아가 밤사이 우크라이나 후방 도심과 남부 전선을 집중 공격했다.

7일(현지시간) AFP 통신 등 외신에 따르면, 전날 밤 하르키우 지역에서는 러시아의 공격으로 아파트 한 동이 무너지면서 민간인 7명이 숨졌다. 현지 구조당국은 건물 잔해 속 다수 인원이 갇혀 있는 것으로 보고 구조 작업을 진행 중이다.

드니프로페트로우스크와 수미 지역에서도 각각 민간인 1명이 사망했으며, 흐멜니츠키, 체르니우치, 드니프로, 오데사 등 다른 지역에서도 밤사이 러시아 공격으로 피해가 발생했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 "러시아가 전날 밤 미사일 29발과 드론 480대를 발사했다"고 밝혔다. 러시아 측은 군수 산업시설과 군 비행장을 목표로 한 대규모 공격을 단행했으며, 남부 전선에서는 우크라이나군이 최대 200명의 병력을 잃었다고 주장했다.

한편, 미국의 중재로 진행되던 러시아-우크라이나 종전 3자 협상은 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌로 속개 여부가 불투명해졌다. 지금까지 세 차례 열린 협상은 영토 문제 등 쟁점으로 결정을 내리지 못했으며, 미국의 중재 역할도 기대하기 어려워진 상황에서 협상은 사실상 중단된 상태다.

