일본 주조회사 닷사이 프로젝트 성공

판매 대금은 일본 우주 사업에 기부

일본 주조회사가 국제우주정거장(ISS)에서 양조한 청주 약 100㎖를 약 9억원에 예약 판매했다.

일본 주조회사 닷사이가 국제우주정거장(ISS)에서 양조한 술을 약 9억원에 판매했다.

7일 요미우리신문과 교도통신 등은 주조회사 닷사이가 ISS의 일본 실험동에서 양조된 청주 발효물을 전날 밤 간사이국제공항에서 전달받았다고 보도했다.

지난해 10월 닷사이는 일본 규슈 남부 다네가시마 우주센터에서 쏘아 올린 화물 보급 우주선 HTV-X 1호기에 누룩과 쌀, 양조 설비를 실어 ISS로 보냈다. 이후 ISS 일본 실험동에서 우주비행사의 도움으로 양조를 진행했다. 우주비행사가 양조 장치를 설치하고 물을 주입하면 발효 반응이 시작되는 방식으로 양조 시험을 했다. 양조와 관련한 부분은 닷사이가 개발했으며, 우주용 양조 장치 개발과 관련한 부분은 미쓰비시중공업이 담당했다.

사쿠라이 히로시 닷사이 회장은 취재진에 "이미 알코올이 검출됐다"며 "우주공간에서 발효가 가능할지 몰랐으나 지금은 조금 안심했다"고 전했다.

발효물은 냉동 상태로 지난달 27일 지구로 귀환했다. 이어 항공편으로 미국에서 일본으로 보내진 것으로 전해졌다.

닷사이는 발효물에서 술 찌꺼기를 걸러내는 등 추가 작업에 들어갈 예정이다. 완성된 청주 '닷사이 문(Moon)' 약 100㎖는 최종 구매자에게 전달된다. 이 술은 이미 1억엔(약 9억원)가량에 예약 판매된 상황이다. 판매 대금은 일본 우주 사업에 기부된다.

한편 닷사이는 2024년 '닷사이 문 프로젝트'를 통해 인류가 달 표면에 이주해도 술을 즐길 수 있도록 하겠다는 목표로 프로젝트를 진행했다.

