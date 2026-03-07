美외교전문매체 평가

"취임 이후 행정권한 적극 활용"

"빠른 속도로 정책 추진해"

미국 외교 전문 매체가 이재명 대통령 국정 지지율에 대해 행정 중심의 국정 운영 방식에서 비롯한 결과라고 평했다.

이재명 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

6일(현지시간) 미 더 디플로맷은 '새로운 유형의 대통령 이재명, 국민들이 지지'라는 제목의 기사를 보도했다. 디플로맷은 이 기사에서 "한국 대통령의 취임 첫해는 '허니문 기간'으로 평가되곤 하지만 이 대통령 지지율이 약 60% 수준에서 유지되고 있는 것은 행정적 역량이라는 다른 요인을 시사한다"고 분석했다.

한국갤럽이 지난 3~5일 조사한 결과 이 대통령의 직무 수행에 대해 '잘하고 있다'는 응답은 65%로 취임 이후 최고치와 동률을 기록했다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 ▲경제·민생 18% ▲부동산 정책 16% ▲외교 11% 등의 순을 보였다.

디플로맷은 "이 대통령은 지난해 6월 취임 이후 행정 권한을 적극적으로 활용해 빠른 속도로 정책을 추진해왔다"며 "선거 공약이 관료주의적 관성 속에서 흐지부지되는 경우가 많았던 이전 지도자들과 달리, 이 대통령은 성남시와 경기도에서 이미 검증된 행정 성과를 갖고 청와대에 입성했다"고 설명했다.

Advertisement

이 매체는 이 대통령이 사회관계망서비스(SNS)를 적극적으로 활용하는 것을 두고도 "오랫동안 한국 대통령제는 지도자의 의사가 여러 단계의 대변인을 통해 전달되는 제왕적 구조였다"며 "이 대통령은 SNS를 실시간 국정 운영 대시보드처럼 활용하며 이러한 관행을 깼다"고 평했다. 이어 "정부가 틱톡에 진출하고 엑스(X·옛 트위터)에서 시민 댓글을 직접 확인하는 것도 단순한 홍보 전략이 아니라 여론 데이터를 직접 수집하기 위한 방식"이라고 덧붙였다.

디플로맷은 또 "내각 회의를 생중계하도록 지시하며 투명성을 한 단계 더 높였다"며 "회의 과정을 국민이 실시간으로 지켜보면 각료들이 항상 긴장된 상태로 준비하게 되기 때문"이라고 전했다.

외교 분야는 '예상 밖의 능력'을 보여주고 있다며 높은 점수를 줬다. 전통적으로 한국 외교는 가치 외교나 동맹 중심 외교에 무게를 뒀던 것과 달리 이 대통령은 경제·안보 실익 중심 협상에 집중하고 있다는 것이다. 최근 이 대통령은 주요 정상 회담에서 산업 협력과 공급망 협력·방산 협력 등을 핵심 의제로 제시해왔다.

이 매체는 이 대통령이 대선 이전부터 "대통령이라는 지위 자체가 아니라 변화를 만들 수 있는 권한이 필요하다"고 강조한 점을 들며 대통령을 국민의 '일꾼'에 비유하며 겸손한 태도를 유지하고 있다고 봤다. 이 과정에서 중도 유권자들조차 '일 중심' 통치 방식을 높게 평가해 지지율이 올랐다고 분석했다.

AD

디플로맷은 "의례적 수사보다 실질적 성과를 중시하는 방식의 결과"라며 "행정적 역량이 대통령직을 지탱하는 지속 가능한 동력임을 보여주고 있다"고 전했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>