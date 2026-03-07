영광 해역 규모 3.0 지진…원안위 "원전 안전성 이상 없어"
원자력안전위원회는 7일 오전 10시 6분 전남 영광 서북서쪽 66㎞ 해역에서 발생한 규모 3.0 지진과 관련해 국내 모든 원자로 시설의 안전성에 이상이 없음을 확인했다고 밝혔다.
진앙과 가장 가까운 원자력 시설은 약 54㎞ 떨어진 한빛 원자력발전소로, 해당 지점의 지진계측값은 0.0030g으로 측정됐다.
한빛원자력발전소 전경
이는 원전의 내진설계 기준인 0.2g보다 크게 낮은 수준으로, 시설 안전에는 영향이 없는 것으로 확인됐다고 원안위는 설명했다.
원안위는 이날 오전 10시 34분 한빛지역사무소를 통해 한빛 원전에 대한 긴급 현장 점검을 실시했으며, 현재까지 특이사항은 없는 것으로 파악됐다고 밝혔다.
세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
