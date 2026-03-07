중동지역에 체류 중이던 한국인들이 대피를 이어나가고 있는 가운데 현지 대사관 지원으로 카타르, 요르단 등에서도 한국인들이 출국했다고 외교부가 밝혔다.

7일 외교부는 보도참고자료를 내고 카타르에 체류 중이던 한국인 65명이 지난 3~6일 인근국 사우디아라비아로 이동했다고 밝혔다.

지난 3일에 4명, 5일에 27명 6일에 34명이 사우디아라비아로 빠져나갔으며 주카타르대사관이 차량 임차, 출입국 수속 등을 지원했다.

민항기가 계속 운항 중인 요르단에서는 5~6일 한국인 단기체류자 41명이 출국했다. 주요르단대사관에서 암만 공항으로 현장지원팀을 보내 출국 수속 등을 도왔다.

쿠웨이트에서도 한국인 14명, 외국인 배우자 1명이 사우디아라비아로 이동했으며, 대사관이 임차 차량을 제공했다.

이 밖에도 외교부는 이란(25명), 이스라엘(113명), 바레인(14명), 이라크(5명) 등 한국인의 인근 국가 이동을 도왔다며 "우리 국민의 안전 확보를 위해 노력해나갈 것"이라고 밝혔다.

