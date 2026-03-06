2026년 공동사업 점검… 고향사랑기부제 상호기부로 연대 다져

경남 산청군은 6일 산청군청 군정 회의실에서 진주시와 함께 제25차 산청－진주 상생발전 실무협의회를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의회는 동일 생활권에 위치한 두 지자체 간 상생협력과 공동 발전을 도모하기 위해 마련됐으며, 양 기관 실무협의회 공동회장을 비롯한 관계자 10여 명이 참석했다.

산청군-진주시, 제25차 상생발전 실무협의회 상호기부 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서는 2026년 상생발전 공동사업의 추진 상황을 점검하고, 향후 협력 과제의 실행력을 높이기 위한 구체적인 의견을 공유했다.

회의에 이어 진행된 고향사랑기부제 상호기부 전달식에서는 이승화 산청군수와 조규일 진주시장이 상호 기부에 동참하여 연대의 의미를 더했다.

Advertisement

특히 이번 전달식에서는 양 기관은 각각 1000만원씩 상호 기부함으로써 고향사랑기부제의 성공적인 안착과 지역 상생 발전에 대한 강력한 의지를 다지고, 앞으로도 건전한 기부 문화 확산을 위해 지속해서 협력할 것을 약속했다.

이승화 산청군수는 "산청과 진주는 행정·경제·문화 등 여러 방면에서 긴밀히 소통해 온 동반자 관계"라며 "앞으로도 내실 있는 공동사업 추진을 통해 지역 간 상생 발전을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

AD

한편 산청군과 진주시는 정기적인 실무협의회를 통해 협력사업을 지속해서 발굴·추진하며, 지역 경쟁력 강화와 주민 삶의 질 향상을 위해 힘쓰고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>