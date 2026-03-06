한국거래소, 상장사 816개 중 8개사 선정

자율공시·영문공시 강화로 투자자 소통 확대

한화가 한국거래소가 선정하는 '2025년 유가증권시장 공시우수법인'에 이름을 올리며 상장사 최고 수준의 공시 역량을 인정받았다.

한화가 한국거래소 선정 2025년 유가증권시장 공시우수법인에 선정됐다. 한화 제공 AD 원본보기 아이콘

한국거래소는 5일 유가증권시장 상장사 816개사를 대상으로 공시 정확성, 적시성, 적정성, 투자자 소통 노력 등을 종합 평가해 한화를 포함한 8개 회사를 올해 공시우수법인으로 선정하고 표창패를 수여했다. 공시우수법인은 체계적인 공시관리 시스템을 구축하고 투자자와의 소통을 적극적으로 수행한 기업에 수여되는 상이다.

이번에 선정된 기업들은 다양한 인센티브도 받게 된다. 공시우수법인에는 5년간 불성실공시법인 지정 유예(1회) 혜택이 주어지며 공시담당자 연례교육 이수 면제, 연부과금 및 추가·변경상장수수료 1년 면제, 공시담당자 1인의 해외업무연수 기회 등이 제공된다.

한화는 그동안 주주와 투자자 보호를 최우선 가치로 두고 자율공시, 영문공시, 공정공시, 안내공시 등을 정확하고 신속하게 수행해 왔다. 특히 의무 공시 사항이 아니더라도 투자자에게 필요한 경영 정보를 자율공시 형태로 적극 공개하며 시장과의 소통을 강화해 왔다.

주주가치 제고를 위한 노력도 이어지고 있다. 한화는 기업가치 제고계획을 공시하고 기업 밸류업을 위한 전략과 핵심 지표를 제시하는 등 시장 신뢰 확보에 힘써 왔다. 올해 1월에는 개인 주주 대상 간담회를 열어 향후 기업 비전과 주주가치 제고 방안을 공유하기도 했다.

회사 내부적으로는 공시전담 부서를 독립적으로 운영하며 공시업무의 전문성을 높이고 있다. 또한 적극적인 영문공시를 통해 해외 투자자들에게도 양질의 정보를 제공하는 한편 사내 유관 부서를 대상으로 정기적인 공시 교육을 실시하며 공시 문화 정착에도 힘쓰고 있다.

시상식에 참석한 한화 건설부문 오용근 기획실장은 "앞으로도 자발적이고 정확한 투자 정보 제공을 통해 주주와 투자자들과 적극적으로 소통하고 주주가치 제고를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

