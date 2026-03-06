달러·채권·유가 트리플 상승…중동 전쟁에 꼬인 '트럼프노믹스'

국채 수익률 치솟고 달러 강세

전쟁 장기화 땐 에너지 고공행진

인플레이션 압력 다시 강화

금리인하 기대감도 크게 후퇴

"시장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 바람에 역행하고 있다"

미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 시장의 방향에 대해 블룸버그통신은 5일(현지시간) 이같이 진단했다. 공습 후 국채 수익률은 치솟고 있다. 기업 대출과 주택 구매자들의 모기지 기준이 되는 10년 만기 국채 금리를 낮추고자 했던 트럼프 행정부의 계획에 반하는 흐름이다.

달러화는 거의 모든 통화 대비 강세를 보인다. 이 같은 추세가 지속될 경우 미국 수출품의 경쟁력이 약화해 제조업을 부흥시키겠다는 트럼프 대통령의 의제는 동력을 잃을 수 있다.

블룸버그통신은 전쟁 장기화로 인해 에너지 가격이 고공행진을 이어가는 상황이 트럼프 행정부에 위기라고 보도했다. 민주당이 생활비와 물가 부담 문제로 트럼프 행정부를 겨냥하고 있는데, 고유가는 투자 전망과 소비자 심리를 위축시킬 수밖에 없는 것이다.

미나 크리슈난 슈로더 인베스트먼트의 포트폴리오 매니저는 "이런 결과들은 중간선거가 있는 해에 트럼프가 달성하고자 하는 목표에 급제동을 걸고 있다"고 했다. 이어 "트럼프 대통령이 가장 신경 쓰는 지표는 S&P500 지수와 휘발유 가격, 모기지 금리"라며 "이 지표들이 좋을 때는 자신의 공으로 돌렸으니 안 좋아질 경우 책임을 지게 될 것"이라고 덧붙였다.

2022년 '인플레 악몽' 재현 우려

블룸버그 달러 스폿 지수는 이번 주 현재까지 1.4% 상승했고, 이 상승세가 유지된다면 2024년 11월 이후 가장 높은 주간 상승률을 기록하게 된다. 10년물 국채 수익률은 약 20bp(1bp=0.01%포인트) 올랐다.

중동 전쟁이 길어질 조짐이 보이자 투자자들은 2022년의 공포를 떠올리고 있다. 당시 러시아의 우크라이나 침공으로 유가가 배럴당 100달러(약 14만7560원)를 돌파하자 미 연준이 금리를 급격히 올렸다. 그 결과 달러 강세와 채권·주식 시장의 폭락이 초래됐다.

시장은 이런 최악의 상황을 우려하면서 실제로 일어날 가능성은 낮게 점친다. 지난 4일 이란이 미국과 협상하려 한다는 보도가 나오자 주가는 오르고 달러는 떨어졌다. 이란 측이 즉각 부인하며 하루에 다시 시장이 얼어붙긴 했지만 이런 현상은 투자자들이 여전히 전쟁이 짧을 것 같다고 예상하는 것을 보여준다.

스콧 래드너 호라이즌 인베스트먼트 최고투자책임자(CIO)는 "시장의 움직임은 이란 사태가 비교적 짧은 기간 내에 종료될 것이라는 기대를 가격에 반영하고 있다"고 설명했다.

'폭락'한다던 인플레이션 다시 '꿈틀'

미국 원유 선물 가격은 20개월 만에 최고치로 치솟았다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 8.5% 급등한 81달러 선에 마감됐고, 브렌트유는 85달러를 넘어섰다. 중동 전쟁이 장기화할 것이라는 투자자들의 우려가 반영된 결과다.

유가 상승으로 인한 인플레이션 압력은 다시 강화됐다. 지난달 국정연설에서 휘발유 가격 하락을 치켜세우며 인플레이션이 "폭락하고 있다"던 트럼프 대통령의 발언과 상반되는 상황이다. 유가 급등은 정부의 차입 비용을 낮추려는 그의 목표에도 걸림돌이 된다. 트럼프 대통령은 연간 약 1조달러에 달하는 연방 부채 이자 부담을 줄이기 위해 연준에 금리 인하를 압박해 왔다.

유가가 뛰면서 Fed의 금리 인하 기대감도 크게 후퇴했다. 지난주까지만 해도 시장은 연말까지 세 차례 인하를 내다봤지만 이제 올해 두 차례의 인하조차 확신하지 못하고 있다.

이번 주는 강세를 보이던 국채 시장에도 급격한 반전을 불러왔다. 지난달 투자자들은 증시 변동성과 중동 긴장을 피해 국채에 투자했고, 수익률은 수개월 만에 최저치를 기록했었다. 하지만 지난 2일 전투가 본격화되고 유가가 급등하자 10년물 국채 가격은 지난해 10월 이후 가장 큰 폭으로 떨어졌다.

스카일러 몽고메리 코닝 블룸버그 전략가는 "미국이 에너지 순수출국으로 전환되면서 시장의 지형이 바뀌었다"며 "이제 달러는 외부 충격을 흡수하는 역할이 아니라 오히려 증폭시키는 역할을 한다"고 말했다. 이어 "유가 상승이 미국의 무역 수지를 개선해 달러를 더 강하게 만드는 경향이 있다"고 덧붙였다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



심성아 기자 heart@asiae.co.kr