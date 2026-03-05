6일부터 사전 신청 접수 시작, 상품권도 지급

청도군(군수 김하수)이 관광객 유치와 지역 경제 활성화를 위해 여행 경비를 최대 10만 원까지 지원하는 '청도 여행 팡팡 지원사업'을 본격 추진한다.

지난해 높은 만족도에 힘입어 올해 두 번째로 시행되는 이번 사업은 오는 6일부터 사전 신청 접수를 시작한다.

청도군청 전경 AD 원본보기 아이콘

지원 대상은 청도군 외 지역에 주소를 둔 관광객이다.

참여 희망자는 여행 7일 전까지 군 홈페이지를 통해 신청해야 하며, 방문 후 지정 관광지 1개소 이상을 포함한 여행 후기를 개인 SNS에 인증해야 한다.

또한 관내 숙박업소나 식당 등에서 결제한 영수증을 증빙 자료로 제출하면 된다.

Advertisement

지원금은 지출 규모에 따라 차등 지급된다.

청도 내에서 20만 원 이상 지출 시 10만 원, 10만 원 이상 20만 원 미만 지출 시 5만 원의 청도사랑상품권이 지급돼 최대 50%의 경비 절감 효과를 누릴 수 있다.

AD

청도군은 이번 사업을 통해 체류형 관광을 유도하고 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>