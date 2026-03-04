'5극3특 실행체계 구축방안' 결제 후 사의

김경수 대통령 직속 지방시대위원회 위원장이 사임했다. 김 위원장은 6·3 지방선거에서 경남도지사 선거 준비에 나설 것으로 보인다.

4일 지방시대위원회에 따르면 김 위원장은 세종시 지방시대위원회에서 열린 주간 업무 회의를 마친 뒤 기획단 전 직원들과 인사를 나누며 사의를 표명했다.

6·3 지방선거 경남도지사에 도전하는 김경수 지방시대위원장이 24일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마친 후 취재진과 인터뷰하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날은 6·3 지방선거에 출마하는 공직자의 사퇴 시한을 하루 앞둔 날이다.

김 위원장은 "오늘 최종적으로 일을 마무리 짓고 사직했다"고 밝혔다. 그는 이날 '5극3특 실행체계 구축방안'을 마지막으로 결재하며 위원장으로서 업무를 마쳤다.

앞서 김 위원장은 더불어민주당 경남도지사 후보 면접에 단독으로 참석한 바 있다.

