K-컬쳐 감성 담은 프리미엄 골프공

한국 전통 미학을 접목한 차별화된 라인

360도 퍼팅 라인, 타구감과 비거리 향상

대한민국 대표 골프 브랜드 볼빅이 '엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션'을 새롭게 선보였다.

전 세계적인 트렌드로 자리매김한 K-컬처의 위상과 한국 고유의 정체성을 담아낸 프리미엄 골프공이다. 한국 전통 미학을 접목한 차별화된 골프공을 출시해 국내외 골퍼들에게 K-골프의 독창성을 알린다는 계획이다.

볼빅이 한국 전통 자개 문양을 적용한 '엑시아 K-헤리티지 에디션'을 출시했다. 볼빅 제공 AD 원본보기 아이콘

엑시아 K-헤리티지 에디션의 가장 큰 특징은 한국 전통 자개 문양에서 영감을 받은 360도 퍼팅 라인이다. 블루, 퍼플, 그린, 레드 컬러로 각각 구현된 홀로그램 자개 패턴은 고급스러운 심미적 가치를 제공하고, 정교하게 설계된 퍼팅 라인이 직관적인 에이밍을 돕는다.

볼 성능 또한 강화됐다. 안정적인 경도 분포를 갖춘 소프트 듀얼 코어(Soft Dual Core)를 적용, 한층 부드러운 타구감과 강한 반발력을 동시에 완성해 비거리 향상시켰다. 여기에 강인하면서도 유연한 A1 커버를 더해 일관된 스핀 성능과 우수한 컨트롤을 선사한다.

또 F.N.C 글로시 코팅을 채택해 내오염성과 내구성을 강화했다. 높은 발수 성능으로 다양한 필드 환경에서도 안정적인 퍼팅 롤을 유지할 수 있다. 볼빅 측은 "엑시아 K-헤리티지 에디션은 단순한 골프공을 넘어 한국적 아름다움과 기술력이 결합된 프리미엄 제품"이라면서 "K-컬처의 세계적 위상에 발맞춰 글로벌 골퍼들에게 새로운 감성과 퍼포먼스를 동시에 제안할 것"이라고 말했다.

