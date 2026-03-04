지역경제 활성화 동력 기대감 확산

김영록 전라남도지사가 4일 목포시 신항만 인근에서 열린 해양경찰 정비창 준공 및 출범식에서 내빈들과 테이프커팅을 하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

해양경찰정비창이 7년 공사 끝에 4일 목포에서 준공 및 출범식을 갖고 본격적인 목포 시대 막을 올렸다.

이날 행사에는 김영록 전남도지사, 김원이 국회의원, 조석훈 목포시장 권한대행 등이 참석해 해경정비창의 새로운 출발을 함께 축하하며 지역사회와의 결속을 다졌다.

목포 신항만 허사도에 있는 해경정비창은 5과 정원 165명으로 기존 부산정비창까지 관할하는 본원 역할을 하며, 5,000톤급 함정을 상가(선박을 수중에서 육상으로 끌어올려 수리·도장·검사 등을 수행하는 과정)할 수 있는 플로팅도크(해상에서 선박을 건조하도록 고안된 바지선 형태의 대형 구조물)와 쉽리프트(Ship Lift), 안벽 등 대형 함정 정비를 위한 최첨단 시설을 갖췄다.

올해 45척의 함정을 시작으로 2028년 이후부터는 160여 척의 함정을 수리할 것으로 예상된다.

Advertisement

전남도는 해경정비창의 목포 안착을 계기로 수리조선·기자재 업체의 동반 성장을 끌어내 지역 수리조선 산업을 한 단계 더 도약시킨다는 구상이다.

해경정비창의 외부 발주 사업에 지역의 우수한 수리조선·기자재 업체가 우선적으로 참여하도록 지난해 11월 전남도와 해경, 기업 등이 참여한 민관합동 워크숍을 개최하는 등 해경 정비창과 지속해서 협의했다.

전남도는 목포해양대 선박수리 지원센터 등과 함께 수리 전문인력 양성, 장비 대여, 컨설팅 등을 추진해 지역 기업의 수리 역량을 강화할 계획이다.

나아가 올해 산업부와 방사청 주도 160억 규모 MRO(Maintenance 유지, Repair 보수, Overhaul 정비) 사업(2026~2030년) 공모에 참여해 지역 수리조선 기업이 함정 수리·정비사업에도 진출하도록 전폭 지원할 계획이다.

또한 함정 정비 시 필요한 엔진 등 핵심 기자재 업체를 적극 유치해 해경정비창 출범과 함께 수리조선 산업 생태계를 완성할 방침이다.

전남도는 정비창 상주인력과 외주 수리업체 관계자, 수리 함정 승조원·교육생 등 상당한 규모의 생활 인구가 대거 유입될 것으로 전망됨에 따라 지역경제와 문화적 활력을 극대화하는 데 다각적 노력을 기울이고 있다.

AD

전남도 관계자는 "해경정비창과 전남도가 함께 내딛는 첫걸음은 지역 수리조선 산업의 경쟁력을 높이는 것이다"라며 "정비창과 지역사회, 산업계가 손을 맞잡고 새로운 미래를 열어가길 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>