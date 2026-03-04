임광현 국세청장 "전 세계가 부러워할 'K-AI 세정' 시대 열 것"
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
국세청 개청 60주년 기념식
임광현 국세청장이 4일 서울지방국세청에서 열린 '국세청 개청 60주년 기념식'에 참석해 기념사를 하고 있다. 국세청
AD
임광현 국세청장은 "전 세계가 부러워하는 'K-인공지능(AI) 세정'의 시대를 열어가겠다"고 4일 밝혔다.
임 청장은 이날 서울지방국세청에서 열린 '국세청 개청 60주년 기념식'에 참석해 "국민들께서 세무서에 올 필요도 없고, 어디 있는지 알 필요도 없는 최상의 납세 서비스를 손안에서 경험할 수 있도록 하겠다"며 이같이 말했다.
이어 임 청장은 "불성실한 납세자만 정확하게 선별해 성실한 납세자는 사업에만 전념할 수 있도록 하는 스마트한 탈세 적발 시스템을 통해 국민께서 바라는 조세 정의도 바로 세워가겠다"며 "국세청 개청 60주년을 맞아 국세행정의 대도약을 반드시 성공하겠다"고 강조했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한...
AD
이날 기념식에선 지난해 8월 출범한 '미래혁신 추진단'에서 민·관 합동으로 준비한 ▲국세행정 AI 대전환 ▲조세정의 구현 ▲민생·성장 지원 ▲국세정보 적극 공개 ▲현장중심 제도개선 등의 '미래혁신 종합방안'도 보고됐다. 아울러 그동안 미래혁신 추진과제 발굴에 적극적으로 참여한 민간 전문위원과 국민세정자문단 우수활동자 총 10명에게 국세청장 표창을 수여했다.
Advertisement
세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
by Dable
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
by Dable
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement