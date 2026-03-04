국세청 개청 60주년 기념식

임광현 국세청장이 4일 서울지방국세청에서 열린 '국세청 개청 60주년 기념식'에 참석해 기념사를 하고 있다. 국세청 AD 원본보기 아이콘

임광현 국세청장은 "전 세계가 부러워하는 'K-인공지능(AI) 세정'의 시대를 열어가겠다"고 4일 밝혔다.

임 청장은 이날 서울지방국세청에서 열린 '국세청 개청 60주년 기념식'에 참석해 "국민들께서 세무서에 올 필요도 없고, 어디 있는지 알 필요도 없는 최상의 납세 서비스를 손안에서 경험할 수 있도록 하겠다"며 이같이 말했다.

이어 임 청장은 "불성실한 납세자만 정확하게 선별해 성실한 납세자는 사업에만 전념할 수 있도록 하는 스마트한 탈세 적발 시스템을 통해 국민께서 바라는 조세 정의도 바로 세워가겠다"며 "국세청 개청 60주년을 맞아 국세행정의 대도약을 반드시 성공하겠다"고 강조했다.

이날 기념식에선 지난해 8월 출범한 '미래혁신 추진단'에서 민·관 합동으로 준비한 ▲국세행정 AI 대전환 ▲조세정의 구현 ▲민생·성장 지원 ▲국세정보 적극 공개 ▲현장중심 제도개선 등의 '미래혁신 종합방안'도 보고됐다. 아울러 그동안 미래혁신 추진과제 발굴에 적극적으로 참여한 민간 전문위원과 국민세정자문단 우수활동자 총 10명에게 국세청장 표창을 수여했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



