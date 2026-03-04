교육·행정·국제화 전 분야 디지털 전환 추진… 스마트캠퍼스 구축 가속

동의과학대학교(총장 김영도)는 대학의 AI 기반 혁신을 총괄할 전담 조직 'AI캠퍼스혁신센터'를 출범하고 개소식을 개최했다.

동의과학대학교가 'AI캠퍼스혁신센터' 개소식을 갖고 있다.

이번 센터 출범은 대학 차원의 AI 전략을 체계적으로 추진하고, 교육·행정·국제화 전 분야의 디지털 전환을 본격화하기 위해 마련됐다. 동의과학대는 AI를 활용한 교육 혁신과 행정 자동화, 데이터 기반 성과관리 고도화 등을 통해 미래 산업 환경에 대응하는 대학 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.

이날 행사에는 김영도 총장을 비롯해 기획처장, 사무처장 등 주요 보직자와 기획위원들이 참석해 센터 출범의 의미를 공유했다. 행사는 설립 경과보고와 운영 방향 발표, 축사, 커팅식·기념 촬영 순으로 진행됐다.

AI캠퍼스혁신센터는 대학 중장기 AI 전략 수립과 정책 대응을 총괄하는 조직으로 ▲AI 교육 혁신 ▲행정 자동화(RPA) ▲데이터 허브 구축 ▲유학생 지원 고도화 ▲AI 인프라 구축 등을 핵심 과제로 추진할 예정이다.

김영도 총장은 "AI는 선택이 아닌 필수이며 대학 역시 교육과 행정 전반에서 혁신적 전환이 요구되고 있다"며 "AI캠퍼스혁신센터가 대학 디지털 혁신을 이끄는 컨트롤타워 역할을 수행하길 기대한다"고 말했다.

조수범 AI캠퍼스혁신센터장은 "AI를 단순 도입하는 수준을 넘어 대학 운영 구조를 혁신하는 체계를 구축하겠다"며 "AI 교육 혁신과 행정 자동화, 데이터 기반 의사결정 지원을 단계적으로 추진해 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

동의과학대학교는 AI 기반 스마트캠퍼스 구축과 교육 품질 고도화를 병행 추진하며, 지역 산업과 연계한 미래형 직업교육 모델을 선도해 나갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



