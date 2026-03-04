징계 문제 해결 요청에 場 "고심해볼 것"

국민의힘 내 소장파 모임인 '대안과 미래'가 4일 장동혁 대표 등을 만나 절윤(絶尹)과 관련한 노선 차이를 재확인했다. 이들은 "지도부에 (절윤) 건의하는 형태로 문제를 매듭짓기로 했다"면서 "(장동혁 대표가) 지도부의 권한을 가진 만큼, 6·3 지방선거 결과에 대한 책임을 정치적으로 지게 될 것"이라고 했다.

국민의힘 소장파 '대안과 미래' 소속인 이성권, 조은희, 유용원 의원이 4일 국회 당대표실에서 장동혁 대표와 면담을 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.3.4 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

대안과 미래 소속인 이성권·조은희 의원은 이날 국회에서 장동혁 대표, 송언석 원내대표 등 당 지도부와 면담을 가진 뒤 기자들과 만나 "마지막으로 당 지도부와 원내 지도부에 절윤을 건의한 결과 선거 승리를 위한 방법론, 전략·전술에 있어 차이가 있다는 점을 확인할 수 있었다"면서 이같이 밝혔다.

이 의원은 "(대안과 미래가) 지도부의 노선을 따르는 것은 아니지만 (당 대표가 지도부의 권한을 가진 만큼) 맡겨두고 가는 게 바람직하다고 말했고, 장 대표 역시 권한과 책임은 본인의 문제이기 때문에 지방선거에 대한 정치적 책임은 본인이 질 수밖에 없다고 했다"고 했다. 조 의원도 "선거 지휘는 장 대표가 하고, 대안과 미래는 각자의 자리에서 선거 승리를 위해 최선을 다하기로 했다"고 전했다.

당초 대안과 미래가 주장하던 의원총회 소집 및 끝장토론과 관련해선 "대여투쟁과 관련해 당력이 분산돼 버리는 문제가 있고, 결론 없이 무한 반복되는 논쟁만 일어날 가능성이 있는 상황"이라면서 "그런 측면에서 이번 주 내 지도부를 만나 (논쟁을) 종결하는 것이 당 전체에 도움이 된다는 판단하에 서명을 받아 의총 소집을 요구하지 않고 지도부를 면담한 것"이라고 했다.

이날 면담에서 언급한 '정치적 책임'이 장 대표의 거취를 뜻하느냐는 질문에 대해선 "장 대표가 거취까지 밝힌 것은 아니고, 그것을 전제로 책임을 묻겠다는 것도 아니었다"면서 "대표가 정치적 무게로 정치적 책임을 지겠다는 원칙론으로 이해하고 있다"고 했다.

대안과 미래는 이 자리에서 당내 진행 중인 당권파-비당권파 간 징계 문제도 매듭짓자고 제안했다. 이 의원은 "장 대표는 고심해보겠다고 답했다"고 했다. 이정현 공천관리위원장이 최근 공관위 회의 과정에 전투복을 상기시키는 의상을 입고 참석하는 등의 행보를 보인 데 대해 문제를 제기한 것과 관련해서도 장 대표는 "충분히 국민들의 시선에 맞춰서 고민해보겠다"고 했다고 이 의원은 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



