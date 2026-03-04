4일 제16대 병원장 취임식 개최

연세대 강남세브란스병원은 4일 제16대 병원장으로 김용욱 병원장이 취임했다고 밝혔다. 이날 병원 대강당에서 열린 취임식에는 금기창 연세대 의무부총장 겸 의료원장과 교직원 등 약 150명이 참석했다.

김용욱 제16대 강남세브란스병원 병원장. 강남세브란스병원 AD 원본보기 아이콘

김 병원장은 1994년 연세대 의대를 졸업했다. 세브란스병원 재활의학과장과 진료혁신부원장, 세브란스 재활병원장, 연세의료원 기획조정실장 등을 역임했다. 충북대 경영대학원 석사과정과 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 경영자과정을 수료해 의료 경영 경험을 갖춘 점도 강점으로 꼽힌다.

현재 서울서부지검 식품의약범죄조사부 의료자문위원회 부위원장과 과학기술정보통신부 국가과학기술자문회의 생명의료 분야 전문위원으로도 활동하고 있다.

김 병원장은 취임사에서 새병원 건립 추진과 진료·연구 경쟁력 강화, 디지털·인공지능 기반 병원 전환을 핵심 과제로 제시했다. 그는 "현장의 목소리를 반영해 합리적이고 미래지향적인 정책을 추진하겠다"며 "구성원의 역량을 결집해 병원의 도약을 이끌겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



