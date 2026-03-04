이 대통령, 4일 필리핀 동포 간담회

"한국인 건드리면 패가망신, 계속 압박할 것"

이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 4일(현지시간) 필리핀 교포들을 만난 자리에서 현지에 수감 중인 한국인 마약왕 박 모씨의 인도를 요청했다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 필리핀 마닐라 시내의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에 참석해 이같이 말했다.

이 대통령은 "박 모씨라고 한국 사람 3명을 살해했다고 하는데, 이 사람이 지금도 교도소 안에서 대한민국으로 마약을 수출하고 있다고 한다"며 "이 사람이 (현지에서) 징역 60년을 받고 수감 중"이라고 공개했다.

이어 이 대통령은 전날 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담에서 "그 사람을 임시로 한국에 보내달라고, 임시 인도를 요청했다"고 전했다. 그러면서 "(마르코스 대통령도) 빠른 시간 내 검토해서 시행하겠다고 말했다"고 설명했다.

또 이 대통령은 "그뿐만이 아니라 지익주씨 살인사건도 있었다. 그건 현지 경찰관이 관계돼 있다고 하더라"며 "이것도 빨리 잡아달라. 대한민국 국민의 관심이 매우 높다고 어제 말씀드렸다"고 얘기했다.

아울러 이 대통령은 "제가 대한민국 사람을 건드리면 패가망신을 할 것이라고 공언했는데, 앞으로도 계속 압박할 것"이라고 다짐했다.

그는 "지금은 소위 내국인을 상대로 한 스캠 범죄, 보이스피싱, 이런 게 통계적으로 피해액이 계속 늘어나고 있었는데 22% 꺾였다. 대한민국 부동산값 꺾이듯"이라며 "한국 사람 상대로 한 스캠 범죄가 건수로는 25%, 액수로는 22% 정도 줄었다"고 부연했다.

한편 이 대통령은 "모든 재외공관장은 재외 국민들과 대대적으로 대화하고 간담회하고 얘기를 들어보라 했다"며 "의구심이 생기는 것은 전 세계 공관에서 얘기를 들어봤다는데 1400 몇건 밖에 안된다고 한다"고 지적했다.

이어 이 대통령은 "그럴 리가 없는데, 2차로 한 번 더 해야 할 거 같다"면서 "재외공관들은 이제 동포와 국민들께서 뭘 원하시는지 일상적으로 파악도 하고 필요한 지원활동도 하라"고 지시했다.

