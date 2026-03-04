국립경주박물관, 성덕대왕신종 실감영상 공개

프로젝션 맵핑과 9.1채널 입체 음향

꼭대기 장식 '용뉴'까지 상세히 담아

국립경주박물관은 성덕대왕신종을 주제로 한 디지털 실감 영상을 제작해 공개한다고 4일 밝혔다.

신라미술관 1층 디지털영상관에서 상영하는 이번 영상은 프로젝션 맵핑 기술과 9.1 채널 입체 음향으로 종의 장엄한 울림과 조형을 생생하게 구현했다.

내용도 풍성하다. 성덕대왕신종의 소리와 문양, 명문을 두루 조명해 신라의 뛰어난 과학기술과 미적 감각, 제작 배경을 종합적으로 이해할 수 있다.

박물관 관계자는 "거푸집 위에 문양을 새기고 쇳물을 채우는 제작 과정 등을 감각적으로 풀어내려고 했다"며 "3.6m 높이 탓에 맨눈으로 보기 힘든 종 꼭대기 장식 '용뉴'도 상세하게 구현했다"고 설명했다.

영상은 기존 상영작인 '신라인이 표현한 그 시대의 얼굴들'처럼 별도 예약 없이 자유롭게 관람할 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



