1세대 정치평론가 유창선 박사 유고작 <넘어지면 다시 일어나면 된다> 출간

2024년 폐렴으로 홀연히 세상 떠나

생전 원고와 지인들 추모글 담아 펴내

"끝까지 일어서려 했던 사람의 기록"

고 유창선 박사는 1세대 유명 정치평론가였다. 2019년 뇌종양 수술을 받으며 죽음의 문턱까지 갔다가 8개월간 투병 생활을 거쳐 살아났다. 이후 정치 평론을 넘어 문화 분야에까지 활동을 넓히다가 2024년 12월 22일 폐렴으로 홀연히 세상을 떠났다. 균형 잡히고 합리적인 평론을 하는 것으로 평가됐던 그의 갑작스러운 죽음에 많은 이들이 애석해했다.

그가 생전에 준비하던 원고를 엮은 유고작 '넘어지면 다시 일어나면 된다'(새빛 출판)가 출간됐다. 이 책은 정치에 관한 생각을 기록한 책이 아니다. 오히려 정치로부터 한 걸음 물러난 이후의 이야기, 생의 가장 낮은 자리에서 다시 시작한 한 인간의 기록에 가깝다.

2019년 뇌종양 수술 이후 평생 방송과 토론 현장을 누비던 그는 재활병원의 복도를 천천히 걷는 법부터 배워야 했다. 걷는 기쁨을 회복한 뒤 제주 올레길을 걸었고, 러닝 모임에 합류해 5km 마라톤 완주 메달을 목에 걸었다. 예술 전시와 클래식과 임영웅 콘서트까지 문화 현장을 찾으며 새로운 문장을 준비했다. 예술을 통해 상처를 복구하는 법을 배웠고, 그 경험을 글로 나누었다.

이 책에서 가장 깊은 울림을 남기는 것은 가족의 목소리다. 부인 김경숙 씨는 "그는 언제나 말과 글과 행동이 일치하는 사람이었고, 밖에서의 생활과 가정 안에서의 생활이 한결같은 사람이었다. 소탈하며 자존심이 강했다. 나는 그 모든 것을 포함하여 남편이 그 자체로 좋았다"라고 적었다. 병상에서도 글쓰기를 멈추지 않았던 사람, 가족에게 짐이 되지 않으려 애썼던 사람. 화려하지 않았지만 단단했던 유창선 박사는 정치적 입장이 아니라 삶의 온기를 더 중시했다. "사람의 생각은 세월과 함께 바뀐다"는 고백이 그것을 말해준다. 치우침이 없고 군더더기가 없었던 그의 평론은 삶의 반영이었다.

고 유창선 박사는 정치평론이라는 장르를 개척한 1세대 평론가였다 원본보기 아이콘

오늘 우리는 여전히 빠르고 거친 언어의 시대를 산다. 한 문장이 하루를 흔들고, 한 장면이 진영을 가른다. 그 속에서 유창선의 문장은 느리다. 그러나 그 느림은 힘이다. 말은 칼이 아니라 다리여야 한다는 그의 믿음은, 이제 남은 사람들의 몫이 되었다.

AD

이 책은 그가 생전에 출간을 앞두고 마무리 중이던 원고와 그를 가까이에서 지켜본 가족과 지인들이 유창선 박사를 그리워하며 쓴 추모글을 추가로 담은 유고작이다. 이 책은 한 시대를 관통해 온 지식인이 인생의 고비마다 무엇을 배우고 어떻게 변화했는지를 담은 '삶의 수업'이자, 지금을 살아가는 우리 모두에게 건네는 담담하지만 깊은 위로의 메시지다.

Advertisement

소종섭 정치스페셜리스트 kumkang21@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>