포항시가 청년의 자립과 지역 정착을 체계적으로 지원하기 위해 5년간 총 5588억 원을 투입하는 '청년친화도시 조성 기본계획(2026~2030)'을 수립하고 본격적인 시행에 나선다.


시는 '청년이 중심이 돼 지역 혁신을 이끄는 도시'를 비전으로 도전·정착·행복·동행의 4대 전략을 설정했다.

포항시청 전경

이에 따라 일자리, 주거, 복지·문화 등 5대 분야 93개 세부 과제를 추진한다.

특히 이차전지·AI 등 신산업 인재 양성과 '포항형 천원주택' 공급을 통해 취업부터 주거까지 이르는 입체적 지원망을 가동할 방침이다.


또한 청년정책학교와 전용 소통 공간인 청춘센터를 활성화해 청년의 목소리가 시정에 직접 반영되는 거버넌스를 강화한다.

장상길 포항시장 권한대행은 "청년이 포항에서 마음껏 도전하고 행복한 미래를 설계할 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.



영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
