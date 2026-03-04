"개학 늦춰주세요" "학원 없애주세요" 등 10대 댓글 쇄도

이재명 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 틱톡(TikTok)에 등판하자마자 온라인이 들썩이고 있다. 기존 SNS를 넘어 숏폼 플랫폼까지 소통 채널을 확장하자 10·20대 이용자들이 즉각 반응하며 새로운 '소통의 장'이 열린 모양새다.

젊은 세대 겨냥 '틱톡 정치' 시동

4일 오후 기준 이 대통령의 공식 틱톡 계정은 팔로워 11만1300명, 누적 좋아요 24만8600개를 기록 중이다. 지난달 27일 엑스(X·옛 트위터)에 "큰 거 온다"며 소통 행보를 예고한 지 나흘 만에 거둔 압도적인 수치다. 계정 개설과 함께 공개된 첫 영상은 조회 수 260만 회를 돌파하며 폭발적인 화력을 입증하고 있다.

이재명 대통령의 틱톡 댓글창. 개학을 맞은 초·중·고 학생들의 하소연이 쏟아지고 있다. 이 대통령 틱톡 원본보기 아이콘

"등교 20분 전인데 학교 가기 싫어요" 엉뚱 댓글 속출

특히 눈에 띄는 장면은 댓글 창의 분위기다. 개학 시즌과 맞물리며 10대 이용자들의 재치 있는 요청이 쏟아졌다. "등교까지 20분 남았어요" "개학 하루만 늦춰주세요" "수학 없애주세요" "등교 12시로 미뤄주세요" 등 유머를 섞은 '민원성' 댓글이 이어졌다.

이 대통령 측은 그동안 X와 페이스북, 인스타그램 등을 활용해왔다. 여기에 틱톡까지 추가되면서 디지털 기반 소통 전략이 한층 확장된 모습이다. 특히 숏폼 콘텐츠에 익숙한 젊은 세대와의 접점을 넓히는 데 효과적이라는 분석이 제기된다. 이는 단순 채널 확대를 넘어 정치적 이미지 재구성 전략으로도 읽힌다. 텍스트 위주의 정책 설명에서 벗어나 영상과 효과음, 자막을 결합한 콘텐츠로 친근한 이미지를 강화하려는 시도로 풀이된다.

Advertisement

AD

이재명 대통령이 지난 2일 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담을 가진 뒤 올린 영상. 영상에는 양국 정상 부부가 싱가포르 전통 음식 '유생(yee sang)'을 긴 젓가락으로 함께 들어 올리며 양국 관계 발전을 기원하는 장면이 담겼다. 이 대통령 틱톡 원본보기 아이콘

외교 일정 역시 숏폼 문법에 맞춰 재가공됐다. 이 대통령은 지난 2일 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담을 가진 뒤, "POV: 두 아시아 정상이 만나면"이라는 자막을 단 영상을 게시했다. 영상에는 양국 정상 부부가 싱가포르 전통 음식 '유생(yee sang)'을 함께 들어 올리며 협력 강화를 기원하는 장면이 담겼다. 틱톡 특유의 효과와 자막 연출을 더해 외교 장면을 친근하게 풀어낸 점이 특징이다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>