국민평형 기준 월평균 관리비 1만여원 증가

한파 영향으로 가정 난방 사용량도 늘어

인건비·수선비 등 공용관리비 상승도 부담

예산 인상분 1월부터 반영으로 체감 확 늘어

최근 아파트 주민 사이에서 지난 1월 관리비가 크게 올랐다는 불만의 목소리가 커지고 있다. 일부 주민들은 "난방 온도를 21도로 유지했는데도 관리비가 50만원이 나왔다"며 지난해 같은 기간보다 많이 증가한 관리비에 의문을 제기하고 있다. 실제 통계에서도 올해 1월 아파트 관리비는 지난해보다 소폭 상승한 것으로 나타났다. 다만 한파로 인한 난방 사용 증가와 관리비 항목 인상이 동시에 반영하면서 체감 상승 폭은 더 크게 체감한 것으로 분석된다.

서울 한 아파트 우편함에 관리비 고지서가 배달돼 있다.

4일 한국부동산원의 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 따르면 올해 1월 전국 아파트 평균 관리비는 ㎡당 3343원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 달(3206원)보다 4.3% 상승한 수준이다. 전용면적 84㎡(약 34평) 기준으로 환산하면 올해 1월 평균 관리비는 약 28만812원으로, 지난해 1월보다 약 1만1500원 늘었다.

세부 항목별로 보면 공용관리비는 1㎡당 1368원에서 1394원으로 1.9% 상승했다. 특히 관리사무소 직원 인건비가 포함된 일반관리비가 2.7% 올랐고, 청소비·경비비·승강기 유지비·수선유지비 등 대부분의 항목이 소폭 상승했다. 개별사용료 상승 폭은 더 컸다. 난방비·급탕비·가스요금 등이 포함된 개별사용료는 1㎡당 1562원에서 1654원으로 5.9% 증가했다.

특히 난방비는 ㎡당 393원에서 444원으로 13% 상승했다. 이 가운데 각 세대 난방 사용량에 따라 부과되는 전용 난방비 상승률이 15%로 가장 높았다. 지역난방 아파트 난방비도 약 9.8% 올랐다. 다만 전기요금 단가는 지난 1년 동안 동결된 상태다. 그런데도 전기요금 부담이 커진 이유는 한파로 난방기기 사용량이 늘었기 때문으로 분석된다.

최근 아파트 주민 사이에서 1월 관리비가 크게 올랐다는 불만이 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산하고 있다.

기상청 자료를 보면, 올해 1월 전국 평균 최저기온은 영하 6.8도로 지난해 1월(영하 5도)보다 더 낮았다. 서울의 경우 평균 최저기온이 영하 7.8도로 지난해보다 약 3도 가까이 떨어졌다. 한국지역난방공사에 따르면 올해 1월 열 판매량은 약 316만6000Gcal로, 지난해 같은 기간보다 11.2% 증가했다. 기온이 낮아지면서 난방 에너지 사용량 자체가 많이 늘어난 것이다.

이와 함께 물가 상승에 따른 공용관리비 인상도 관리비 상승 요인으로 꼽힌다. 관리사무소 직원 인건비를 비롯해 청소·경비·시설 유지비 등이 전반적으로 상승했다. 또 장기수선충당금도 공사비 상승 영향으로 인상됐다. 공동주택은 관련 규정에 따라 일정 수준 이상의 장기수선충당금을 적립해야 하며, 공사비가 오르면 적립액 역시 함께 늘어날 수밖에 없다. 여기에 아파트 관리비 예산이 통상 매년 11월 입주자대표회의 승인을 거쳐 다음 해 1월부터 적용되는 구조도 영향을 미쳤다. 이렇듯 여러 인상 요인이 한꺼번에 반영하면서 1월 관리비 상승 폭이 더 크게 체감한 것이다.

업계 관계자는 "올해 1월은 최근 몇 년 사이 가장 추운 편에 속했다"며 "같은 온도를 유지하더라도 외부 기온이 낮으면 난방 에너지 소비가 늘어 관리비 부담이 커질 수 있다"고 설명했다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



