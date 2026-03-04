[포토] 광주신세계에서 향긋한 봄나물 만나보세요
㈜광주신세계가 봄 향기 가득한 제철 식재료를 선보인다.


광주신세계 본관 지하 1층 식품관에서는 톡 쏘는 매운맛이 일품인 달래를 판매한다. 오이무침에 넣어 새콤달콤하게 즐기거나 된장찌개에 더해 알싸한 향을 음미하면 좋다.

춘곤증이 걱정이라면 냉이가 제격이다. 된장국으로 먹으면 특유의 깊은 향을 제대로 느낄 수 있다. 칼슘과 비타민이 풍부해 피로 회복도 유용하다.


쌉싸름한 맛과 탱글한 식감이 매력적인 두릅은 입맛을 돋운다. 단백질과 비타민이 풍부해 봄 나물로 인기가 높다. 두릅 본연의 향을 즐길 수 있는 두릅 숙회로 먹거나 두릅전으로도 활용 가능하다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
