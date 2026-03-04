"스마트폰 공부 방해 1순위인데"…고교생 75%는 옆에 둔다

스스로도 '공부 방해 요인' 인식

대부분 무음 설정만…물리적 격리 14%

고등학생들이 학습을 방해하는 가장 큰 요인으로 스마트폰을 꼽으면서도 대부분은 공부할 때 기기를 손 닿는 곳에 두는 것으로 나타났다. 스마트폰의 존재만으로도 집중력이 떨어질 수 있다는 지적이 나오는 가운데 학습 환경 관리의 필요성이 제기된다.

진학사가 4일 발표한 전국 고등학생 3525명 대상 설문조사 결과에 따르면 응답자의 34.4%가 자신의 학습을 방해하는 가장 큰 요인으로 '스마트폰 및 미디어 사용'을 꼽았다.

이는 '부족한 의지 및 미루는 습관'(28.1%), '체력 부족 및 졸음'(13.5%), '뚜렷한 목표나 동기부여 부족'(11.5%)보다 높은 수치로 학생들 스스로도 스마트폰이 학습 흐름을 끊는 주요 원인이라는 점을 인식하고 있음을 보여준다.

다만 실제 공부 환경에서는 이러한 인식과 다른 모습이 확인됐다. 조사에 따르면 응답자의 75.3%가 사실상 언제든 스마트폰을 확인할 수 있는 상태에서 공부하고 있는 것으로 나타났다. '무음 및 방해금지 후 근처에 두기'라는 응답이 43.4%로 가장 많았고 '별다른 조치 없이 옆에 둔다'는 응답도 31.9%에 달했다.

반면 전문가들이 가장 효과적인 방법으로 꼽는 '물리적 격리'를 실천하는 학생은 14.2%에 그쳤다. '전원 끄기'는 5.4%, 비행기 모드와 잠금 등 '강한 차단'은 3.8%였다. 스마트폰을 다른 방에 두거나 부모에게 맡기는 등 손이 닿지 않는 곳에 두는 적극적인 관리 방식은 여전히 소수에 머문 셈이다.

전문가들은 이 같은 현상이 단순한 의지력의 문제가 아니라 학습 환경 관리의 문제라고 설명한다. 스마트폰이 가까이에 있으면 알림이 울리지 않더라도 뇌가 기기의 존재를 계속 인식하게 되고 이는 집중력 유지에 필요한 에너지를 소모한다는 것이다. 특히 습관적으로 SNS나 숏폼 콘텐츠를 확인하는 행동은 학습의 연속성을 크게 떨어뜨리는 요인으로 지목된다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "많은 학생이 자신의 의지로 유혹을 이겨낼 수 있다고 생각하지만 뇌과학적으로 스마트폰이 시야에 있는 것만으로도 인지 능력이 저하된다는 연구 결과가 있다"며 "공부 효율을 극대화하기 위해서는 스마트폰을 단순히 무음으로 하는 것을 넘어 다른 방에 두는 등 물리적 격리로 환경을 통제하는 습관이 중요하다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



