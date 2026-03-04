본문 바로가기
상주시의회, 조례안 및 일반안건 12건·4건의 5분 자유발언

영남취재본부 김이환기자

입력2026.03.04 13:27

제237회 임시회 폐회
37개 부서장 통해 청취하고 질의
정책의 타당성 및 효율적인 방안 강구
시정추진의 합리적인 대안제시

경북 상주시의회는 4일 제237회 임시회 제6차 본회의에서 상정된 안건을 모두 처리하고 10일간의 의사 일정을 마무리했다.


지난 2월 23일 개회한 이번 임시회에서는 2026년도 부서별 주요 업무 보고를 37개 부서장을 통해 청취하고 질의하는 시간을 가졌으며, 주요 사업을 추진하면서 시민들의 목소리를 대변하고 정책의 타당성 및 효율적인 방안을 강구하도록 요구했다.

제237회 임시회 제6차 본회의장 전경사진/상주시의회 제공

제237회 임시회 제6차 본회의장 전경사진/상주시의회 제공

또한, 조례안 및 일반안건 12건(원안 가결 11건, 심사 보류1 건)을 심사·처리하고, 4건의 5분 자유발언을 통해 시정추진의 합리적인 대안을 제시했다.

안경숙 의장은 2026년 상주시 주요 업무 보고를 통해 추진상황을 점검하고 예산의 효율적 집행을 유도하는 계기가 되고 "지적사항과 발전적인 대안에 대해서는 집행기관에서 적극적으로 검토한 후 시정에 반영해 주길 바란다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
