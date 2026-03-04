본문 바로가기
금산군, 영구 불임 예상 '난자·정자 냉동 비용' 지원

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.03.04 11:12

의학적 사유로 가임력 보전 필요한 경우 생식세포 채취일 6개월 이내 신청

금산군보건소 전경(사진=금산군 제공)

금산군보건소 전경(사진=금산군 제공)

금산군이 영구 불임이 예상돼 가임력 보전이 필요한 군민을 대상으로 난자·정자 냉동 비용 일부를 지원한다.


지원 대상은 항암치료, 난소·고환 절제 등 의학적 사유로 생식기능 손상이 예상되는 남녀로 신청 자격을 충족하는 경우 생애 1회에 한해 지원받을 수 있다.

지원 금액은 본인부담금의 50%이며 여성은 최대 200만 원, 남성은 최대 30만 원까지 지원된다.


지원 범위는 난자·정자 냉동을 위한 검사, 과배란 유도, 채취, 동결 및 초기 보관 비용 등이며 입원료나 생식세포 동결·보존과 무관한 검사료 등은 지원에서 제외된다.


신청은 생식세포 채취일로부터 6개월 이내 가능하며 금산군보건소 모자보건팀에 방문하거나 공공보건포털을 통해 신청할 수 있다.

필요 서류는 의료기관에서 발급받은 진단서, 동결·보존 확인서, 진료비 영수증 등이다.


보건소 관계자는 "치료 과정에서 생식능력을 잃을 위기에 놓인 군민들이 삶의 중요한 선택권을 지킬 수 있도록 돕고 있다"며 "군민의 가임력 보전을 통해 저출산 극복에도 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
