본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

강동길 해군참모총장 '정직 1개월'

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.03.04 10:17

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국방부 계엄 관련 징계위 개최

국방부가 4일 강동길 해군참모총장(대장)에게 '정직 1개월' 중징계를 내렸다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


국방부는 이날 출입기자단 문자 공지를 통해 "국방부는 12·3 불법 비상계엄과 관련해 해군참모총장에 대해 성실의무 위반으로 중징계 처분했다"고 밝혔다.

국방부는 강 총장이 '내란 사건'과 관련해 의혹이 있다며 징계 절차에 들어갔다. 국방부 징계위는 계엄 당시 합참 군사지원본부장이었던 강 총장이 합참 차장의 계엄사 구성 지원 지시를 자신의 부하인 합참 계엄과장에게 전달했던 일 등을 문제 삼았다고 전해졌다.


국방부는 지난달 13일 계엄에 연루된 의혹이 있다며 강 총장을 직무 배제했다.


강 총장은 이재명 정부에서 대장으로 진급했다. 지난해 9월 2일 이 대통령으로부터 장군의 상징인 삼정검(三精劍) 수치(綬幟)를 받았다.




양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

'충주맨' 김선태, 새 유튜브 공개 하루 만에 '63만' 돌파

"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다"…3억3000만원에 팔려

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기