본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]'천궁-Ⅱ 제작사' LIG넥스원, 두자릿수 강세

조슬기나기자

입력2026.03.04 10:16

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LIG넥스원 의 주가가 4일 오전 국내 증시에서 강세를 이어가고 있다. '천궁-Ⅱ'의 이란 미사일 요격 소식에 따른 여파다.


이날 오전 10시10분 현재 LIG넥스원은 전장 대비 11.20% 오른 주당 73만5000원에 거래되고 있다. 개장 직후에는 84만원대를 돌파하며 52주 신고가를 기록하기도 했다.

[특징주]'천궁-Ⅱ 제작사' LIG넥스원, 두자릿수 강세
AD
원본보기 아이콘

이는 앞서 아랍에미리트(UAE)에 배치된 국산 방공 무기 천궁-Ⅱ가 최근 이란이 발사한 미사일을 요격한 것으로 알려지면서 제작을 맡은 LIG넥스원에 매수세가 몰린 것으로 풀이된다. 미국과 이스라엘의 이란 공습에 전날 급등했던 대표 방산주들이 이날 차익실현 매물 등으로 급락 중인 것과 대조적이다.

장남현 한국투자증권 연구원은 "전쟁 과정에서 방공 미사일의 중요성이 부각됐다"며 "전쟁 양상에 따라 이미 계약된 천궁-II의 인도 가속화와 부속물품의 추가발주 가능성"을 주목했다. 이에 따라 밸류체인 핵심기업인 LIG넥스원 등의 중동 수출이 증가할 것이란 관측이다.


채운샘 하나증권 연구원 역시 전날 보고서에서 "천궁-Ⅱ의 가성비와 납기는 고가, 공급 제약이 큰 패트리엇을 보완할 수 있는 중층 방공체계로 부각될 수 있는 국면"이라며 LIG넥스원의 목표주가를 기존 56만2000원에서 71만원으로 상향조정했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유니폼이 아니라 지퍼 내린 그 환희의 순간이 팔렸다, 3억3000만원에

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

'충주맨' 김선태, 새 유튜브 공개 하루 만에 '63만' 돌파

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기