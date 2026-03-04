한은 "환율 1500원 일시적…달러 유동성·CDS 프리미엄 안정적"

한국은행은 4일 "간밤 원·달러 환율이 1500원을 넘기도 했지만 일시적"이라며 "현 상황은 과거와는 달리 달러 유동성이 풍부하고 우리나라의 대외차입 가산금리, 신용부도스와프(CDS) 프리미엄도 안정적인 수준을 유지하고 있다"고 평가했다.

이창용 한국은행 총재가 지난달 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 2026.02.26 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

한은은 이날 오전 이창용 총재 주재로 '중동상황 점검 태스크포스(TF) 회의'를 열고 이같이 밝혔다.

회의에서는 전일 런던·뉴욕시장에서 환율이 급등락한 배경을 논의하고, 주요국들과 우리나라의 환율변동 상황을 비교·점검했다.

한은은 "당분간 중동상황 전개 양상에 따라 환율과 금리, 주가 등 금융시장 주요 가격 변수의 변동성이 커지는 상황이 지속될 가능성이 있다"며 모니터링을 강화하기로 했다.

이어 "외부적인 요인을 고려하더라도 원화 환율 및 금리가 경상수지 등 국내 펀더멘탈과 괴리돼 과도하게 변동하는지 면밀히 살펴보겠다"며 "시장심리가 한 방향으로 쏠리지 않도록 필요시 정부와 협조해 적기 대응할 것"이라고 덧붙였다.

한편 이 총재는 당초 이날 오전 국제결제은행(BIS) 총재회의, 국제통화기금(IMF) 아시아 콘퍼런스 참석차 출국할 예정이었지만 출국 일정을 늦추고 회의를 주재했다.





